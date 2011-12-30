Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский генерал поздравил перуанских курсантов, обучавшихся в России (Federacion de Periodistas del Peru, Перу)

30.12.2016 ИноСМИ 44 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-55
Танк Т-55 ВС Перу
Источник: ordendebatallainternacional.blogspot.com

Старший группы российских военных специалистов в Вооруженных Силах Республики Перу генерал-майор Андрей Старков поздравил перуанских курсантов в связи с окончанием Военного училища в Чоррильос (EMCH).

"С удовольствием поздравляю перуанских курсантов с окончанием Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези (Francisco Bolognesi)", заявил FPP российский генерал, отметив их прилежность и упорство в учебе.

Джакомо Эктор Айяки Аркана (Giacomo Héctor Ayaqui Arcana), Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес (Luis Fabián Cienfuegos Márquez) и Генри Энсо Флорес Салас (Henry Enzo Flores Salas), выпускники EMCH, которые, в соответствии с российско-перуанским соглашением о сотрудничестве от 2011 года, обучаются в учебных центрах Министерства обороны РФ, были приняты Старковым 20 сентября в штаб-квартире группы российских военных специалистов в Лиме.

По словам старшего группы российских военных специалистов, младший лейтенант Айяки достиг высоких показателей во время учебы в российском Высшем дальневосточном военном командном училище и имеет все шансы быть представленным к награде.

"Уровень тактической подготовки, навыков, приобретенных в вопросах управления танками, стрелковым оружием и гранатометами, достаточно высок", сказал Айяки, который за высокие показатели в процессе учебы был представлен к российской награде.

Младшие лейтенанты Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес и Генри Энсо Флорес Салас, слушатели Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в городе Костроме, также являются достойными представителями этого авторитетного учебного заведения и стремятся получить красный диплом.

Сьенфуэгос Маркес и Флорес Салас изучают вопросы радиационной, химической и биологической безопасности. До настоящего времени в Министерстве обороны Перу не было специалистов такого профиля, и вскоре заступят на службу в борьбе с терроризмом и другими угрозами, которые представляет собой оружие массового поражения.

Следует отметить, что на церемонии выпуска 225 курсантов Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези присутствовал президент Перу Пабло Качински. С 1 января 2017 все они приступят к службе в качестве офицеров перуанской армии.

Выпуск этого года состоит из 18 девушек и 207 молодых людей, одиннадцать из которых обучались за рубежом: в России (Айяки, Сьенфуэгос и Флорес), Аргентине, Колумбии, Мексике и Бразилии.

На церемонии присутствовали начальник Объединенного командования Вооруженных Сил адмирал Хорхе Москосо Флорес (Jorge Moscoso Flores), а также командующий ВВС генерал авиации Данте Аревало Абате (Dante Arévalo Abate) и командующий ВМС адмирал Эдмундо Девилль дель Кампо и другие лица.


Рикардо Зедано (Ricardo Zedano)

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Мексика
Перу
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.12 00:24
  • 9
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 30.12 00:05
  • 11
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 29.12 23:59
  • 2970
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 23:46
  • 42
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 29.12 23:08
  • 11
Чемезов пригрозил металлургам
  • 29.12 22:48
  • 9
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 29.12 22:43
  • 2
Сергей Когогин о задачах «КАМАЗа» в 2017 году
  • 29.12 22:40
  • 6
Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"
  • 29.12 21:59
  • 13
Последний Ту-154?
  • 29.12 21:27
  • 2
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
  • 29.12 20:39
  • 29
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 29.12 20:22
  • 23
На стапелях становится тесно
  • 29.12 19:50
  • 1
В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования
  • 29.12 19:42
  • 26
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 29.12 18:47
  • 3959
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  