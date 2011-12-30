Российский генерал поздравил перуанских курсантов, обучавшихся в России (Federacion de Periodistas del Peru, Перу)
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Танк Т-55 ВС Перу
Источник: ordendebatallainternacional.blogspot.com
Старший группы российских военных специалистов в Вооруженных Силах Республики Перу генерал-майор Андрей Старков поздравил перуанских курсантов в связи с окончанием Военного училища в Чоррильос (EMCH).
"С удовольствием поздравляю перуанских курсантов с окончанием Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези (Francisco Bolognesi)", заявил FPP российский генерал, отметив их прилежность и упорство в учебе.
Джакомо Эктор Айяки Аркана (Giacomo Héctor Ayaqui Arcana), Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес (Luis Fabián Cienfuegos Márquez) и Генри Энсо Флорес Салас (Henry Enzo Flores Salas), выпускники EMCH, которые, в соответствии с российско-перуанским соглашением о сотрудничестве от 2011 года, обучаются в учебных центрах Министерства обороны РФ, были приняты Старковым 20 сентября в штаб-квартире группы российских военных специалистов в Лиме.
По словам старшего группы российских военных специалистов, младший лейтенант Айяки достиг высоких показателей во время учебы в российском Высшем дальневосточном военном командном училище и имеет все шансы быть представленным к награде.
"Уровень тактической подготовки, навыков, приобретенных в вопросах управления танками, стрелковым оружием и гранатометами, достаточно высок", сказал Айяки, который за высокие показатели в процессе учебы был представлен к российской награде.
Младшие лейтенанты Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес и Генри Энсо Флорес Салас, слушатели Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в городе Костроме, также являются достойными представителями этого авторитетного учебного заведения и стремятся получить красный диплом.
Сьенфуэгос Маркес и Флорес Салас изучают вопросы радиационной, химической и биологической безопасности. До настоящего времени в Министерстве обороны Перу не было специалистов такого профиля, и вскоре заступят на службу в борьбе с терроризмом и другими угрозами, которые представляет собой оружие массового поражения.
Следует отметить, что на церемонии выпуска 225 курсантов Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези присутствовал президент Перу Пабло Качински. С 1 января 2017 все они приступят к службе в качестве офицеров перуанской армии.
Выпуск этого года состоит из 18 девушек и 207 молодых людей, одиннадцать из которых обучались за рубежом: в России (Айяки, Сьенфуэгос и Флорес), Аргентине, Колумбии, Мексике и Бразилии.
На церемонии присутствовали начальник Объединенного командования Вооруженных Сил адмирал Хорхе Москосо Флорес (Jorge Moscoso Flores), а также командующий ВВС генерал авиации Данте Аревало Абате (Dante Arévalo Abate) и командующий ВМС адмирал Эдмундо Девилль дель Кампо и другие лица.
Рикардо Зедано (Ricardo Zedano)
29.12.2016
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