Российский генерал поздравил перуанских курсантов, обучавшихся в России (Federacion de Periodistas del Peru, Перу)



Танк Т-55 ВС Перу

Источник: ordendebatallainternacional.blogspot.com Танк Т-55 ВС ПеруИсточник: ordendebatallainternacional.blogspot.com

Старший группы российских военных специалистов в Вооруженных Силах Республики Перу генерал-майор Андрей Старков поздравил перуанских курсантов в связи с окончанием Военного училища в Чоррильос (EMCH).

"С удовольствием поздравляю перуанских курсантов с окончанием Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези (Francisco Bolognesi)", заявил FPP российский генерал, отметив их прилежность и упорство в учебе.

Джакомо Эктор Айяки Аркана (Giacomo Héctor Ayaqui Arcana), Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес (Luis Fabián Cienfuegos Márquez) и Генри Энсо Флорес Салас (Henry Enzo Flores Salas), выпускники EMCH, которые, в соответствии с российско-перуанским соглашением о сотрудничестве от 2011 года, обучаются в учебных центрах Министерства обороны РФ, были приняты Старковым 20 сентября в штаб-квартире группы российских военных специалистов в Лиме.

По словам старшего группы российских военных специалистов, младший лейтенант Айяки достиг высоких показателей во время учебы в российском Высшем дальневосточном военном командном училище и имеет все шансы быть представленным к награде.

"Уровень тактической подготовки, навыков, приобретенных в вопросах управления танками, стрелковым оружием и гранатометами, достаточно высок", сказал Айяки, который за высокие показатели в процессе учебы был представлен к российской награде.

Младшие лейтенанты Луис Фабиан Сьенфуэгос Маркес и Генри Энсо Флорес Салас, слушатели Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в городе Костроме, также являются достойными представителями этого авторитетного учебного заведения и стремятся получить красный диплом.

Сьенфуэгос Маркес и Флорес Салас изучают вопросы радиационной, химической и биологической безопасности. До настоящего времени в Министерстве обороны Перу не было специалистов такого профиля, и вскоре заступят на службу в борьбе с терроризмом и другими угрозами, которые представляет собой оружие массового поражения.

Следует отметить, что на церемонии выпуска 225 курсантов Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези присутствовал президент Перу Пабло Качински. С 1 января 2017 все они приступят к службе в качестве офицеров перуанской армии.

Выпуск этого года состоит из 18 девушек и 207 молодых людей, одиннадцать из которых обучались за рубежом: в России (Айяки, Сьенфуэгос и Флорес), Аргентине, Колумбии, Мексике и Бразилии.

На церемонии присутствовали начальник Объединенного командования Вооруженных Сил адмирал Хорхе Москосо Флорес (Jorge Moscoso Flores), а также командующий ВВС генерал авиации Данте Аревало Абате (Dante Arévalo Abate) и командующий ВМС адмирал Эдмундо Девилль дель Кампо и другие лица.

Рикардо Зедано (Ricardo Zedano)