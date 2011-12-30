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Фрегаты 22350 первыми получат российские двигатели вместо украинских

30.12.2016 РИА Новости 44 0
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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года
Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новейшие фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели производства НПО "Сатурн", разработанные для замены украинских аналогов, сообщил РИА Новости в четверг президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее Украина отказалась от поставки оплаченных Россией газотурбинных двигателей, которые предназначались для установки на фрегаты проекта 22350 и 11356. В результате сроки строительства части боевых кораблей были сдвинуты.

"По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135", - сказал Рахманов.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4500 тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130-мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Продукция
3M-55
3М-54
Club-N
А-192
Компании
ОСК
Сатурн НПО
Проекты
22350
Калибр КР

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