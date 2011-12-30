Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен почти на сто процентов
|
|
Дмитрий Рогозин. Источник: forum.md
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%, что даже немного лучше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра", - сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24, фрагмент которого был показан в четверг утром.
Что касается, объема производства ВПК, то эта цифра уже называлась, напомнил вице-премьер, он вырос более чем на 10%. Рост производительности труда тоже превышает рост заработной платы, это порядка 12-13% по отраслям, добавил Рогозин.
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.12.2016 В уходящем году гособоронзаказ будет выполнен почти на 98%, этот показатель лучше, чем в 2015
30.12.2016 Гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%
28.12.2016 После передачи "Уралвагонзавода" в "Ростехе" сформируют бронетанковый холдинг
26.12.2016 Эксперт прокомментировал выполнение "Уралвагонзаводом" Гособоронзаказа
23.12.2016 Держим "оборонку"
21.12.2016 "Новый курс" вместо "новой нормальности"
20.12.2016 Завод "Радиоприбор" подпишет трехлетний контракт в рамках гособоронзаказа
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"