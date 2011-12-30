Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен почти на сто процентов



Дмитрий Рогозин. Источник: forum.md Дмитрий Рогозин. Источник: forum.md

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ за 2016 год должен быть исполнен примерно на 98%, что даже немного лучше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра", - сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24, фрагмент которого был показан в четверг утром.

Что касается, объема производства ВПК, то эта цифра уже называлась, напомнил вице-премьер, он вырос более чем на 10%. Рост производительности труда тоже превышает рост заработной платы, это порядка 12-13% по отраслям, добавил Рогозин.