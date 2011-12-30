СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Формирование воссозданной дивизии начнется в 2017 году, пишут "Известия"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Об этом пишет газета "Известия".

Как отмечает газета, воссозданная дивизия будет базироваться на подмосковном военном аэродроме Чкаловский, ее формирование начнется в начале следующего года. Эту информацию "Известиям" официально подтвердили в Минобороны России.

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете, отмечает издание.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.