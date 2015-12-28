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Американцы хотят новый дешевый "стелс", который сменит БПЛА Predator

29.12.2016 Naked Science 43 0
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MQ-1C Gray Eagle
БЛА MQ-1C Gray Eagle
Источник: Army.mil

В США стартовала новая программа, целью которой является создание малозаметного и в то же время дешевого БПЛА, который сменит "ветерана" ВВС США - беспилотник MQ-1 Predator.

О новой программе со ссылкой на ресурс Aviationweek сообщает издание Popular Mechanics. Проект получил название Ultra-Endurance Unmanned Air Vehicle. В рамка него военные США хотят создать новый беспилотный аппарат, который сможет взять на себя некоторые функции MQ-1 Predator, но при этом будет стоить значительно дешевле. В конечном итоге стоимость единицы должна составить всего лишь 1 млн долларов. Для сравнения, один Predator обошелся налогоплательщикам США в 4 млн долларов. А цена более современного беспилотника MQ-9 Reaper и вовсе составляет 16 млн долл. США.

Новый "экономичный" БПЛА должен быть более малозаметным, чем его предшественники. Очевидно, инженерам США придется немало потрудиться, чтобы дать военным то, чего они хотят. Ведь "невидимки" почти всегда обходятся очень дорого. Среди других особенностей нового БПЛА - возможность находиться в воздухе до семи дней. Для достижения этого его могут снабдить "гибридным" двигателем или солнечными панелями. Один из вариантов даже предполагает создание беспилотного дирижабля, хотя вряд ли американские разработчики пойдут по этому пути.

Ultra-Endurance Unmanned Air Vehicle будет меньше БПЛА Predator, но при этом его возможности по обнаружению и распознаванию целей будут весьма высоки, так как с момента первого полета MQ-1 в 1994 году прошло много времени и электроника стала намного совершеннее. А вот ударную конфигурацию нового БПЛА мы можем не увидеть: его хотят наделить прежде всего продвинутой камерой и мощным радаром, а не возможностью применять бомбы или управляемые ракеты.

По мнению экспертов, в обозримом будущем беспилотные летательные аппараты смогут почти полностью вытеснить пилотируемые боевые самолеты и вертолеты. Высока вероятность, что первый истребитель шестого поколения будет беспилотником.

Ранее, напомним, сообщалось об испытаниях в США новой версии разведывательного и ударного БЛПА MQ-1C - MQ-1C Gray Eagle Extended Range.


Илья Ведмеденко

17.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Naked Science
Материал размещен правообладателем
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Страны
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Дирижаблестроение

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