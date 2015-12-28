Госпрограмма развития боеприпасной отрасли ОПК Украины может быть принята правительством уже в начале 2017г.



Логотип государственного концерна "Укроборонпром" Логотип государственного концерна "Укроборонпром"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) завершает разработку госпрограммы развития боеприпасного производства в Украине, один из значимых документов оборонного планирования государства может быть одобрен правительством уже в начале 2017 года, прогнозируют в ведомстве.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве замглавы МЭРТ Юрий Бровченко, работа над госпрограммой развития боеприпасной отрасли ОПК Украины находится на завершающем этапе.

"Мы надеемся, что в ближайшее время, в январе, она будет принята правительством", - сказал он.

Как отметил замглавы МЭРТ, в настоящее время также продолжается подготовка госпрограммы реформирования ОПК Украины на 2018-2020 годы. Плановые сроки принятия документа он не уточнил.

Как сообщалось, с 2015 года Украина отрабатывает планы создания в сотрудничестве с западными союзниками нового производства боеприпасов на замену утраченным в связи с военными действиями на Донбассе "Луганскому патронному заводу" и "Донецкому казенному заводу химических изделий". Данные планы сотрудничества были озвучены по итогам прошлогоднего заседания комиссии Украина-НАТО в июне в Брюсселе.

По данным госконцерна "Укроборонпром", по итогам переговоров о сотрудничестве с известными западными компаниями-производителями боеприпасов, подготовлено и передано на рассмотрение Кабинета министров более 10 вариантов организации нового производства. Сроки реализации планов зависят от обеспечения финансирования, подчеркивали в госконцерне.