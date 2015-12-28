Гособоронзаказ в 2017 году вырастет на 10-20%



ГК «Укроборонпром». Источник: vpk-news.ru ГК «Укроборонпром». Источник: vpk-news.ru

Сейчас его утверждение находится на финальной стадии согласования

Государственный оборонный заказ Украины на 2017 г. проходит этап финального согласования, а его объем вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 г. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, сообщает УНИАН.

"Сейчас завершается обработка всеми государственными заказчиками, которые заказывают гособоронзаказ. Я думаю, у объема гособоронзаказа будет уровень больший (чем в 2016 году, - ред.), где-то 10-20% увеличения государственного оборонного заказа", - сказал он.

Напомним, ранее глава госконцерна Укроборонпром Роман Романов заявил, что в 2016 г. государственный оборонный заказ был недофинансирован на 1 млрд грн. Кроме того, Романов заявил и о том, что лишь менее половины предприятий, входящих в Укроборонпром, приносят прибыль.