Tiger HAD/E версии Block 2 для армии Испании



Испанский Tiger HAD/E

Источник: www.helicopter.su Испанский Tiger HAD/EИсточник: www.helicopter.su

13 декабря испанская армия приняла первый боевой вертолет Tiger HAD/E версии Block 2, до конца года будут поставлены еще три.

Сборка вертолетов производится на заводе компании Airbus Helicopters España (AHE) в Альбасете (Испания). Испанская армия имеет в своем арсенале шесть Tiger HAP/E и четыре Tiger HAD/E B1. Новая версия Block 2 обеспечит целый ряд возможностей, в том числе новую версию программного обеспечения MMI (Man Machine Interface), возможность стрельбы при наличии внешних топливных баков, способность выполнять задачи над морем с использованием УР Spike с увеличенной дальностью стрельбы.

В декабре 2014 года Испания заказала 24 вертолета Tiger HAD/E с двигателями MTR390 (имеют на 14% больше мощности, чем установленные на версии НАР).