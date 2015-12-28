Tiger HAD/E версии Block 2 для армии Испании
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Испанский Tiger HAD/E
Источник: www.helicopter.su
13 декабря испанская армия приняла первый боевой вертолет Tiger HAD/E версии Block 2, до конца года будут поставлены еще три.
Сборка вертолетов производится на заводе компании Airbus Helicopters España (AHE) в Альбасете (Испания). Испанская армия имеет в своем арсенале шесть Tiger HAP/E и четыре Tiger HAD/E B1. Новая версия Block 2 обеспечит целый ряд возможностей, в том числе новую версию программного обеспечения MMI (Man Machine Interface), возможность стрельбы при наличии внешних топливных баков, способность выполнять задачи над морем с использованием УР Spike с увеличенной дальностью стрельбы.
В декабре 2014 года Испания заказала 24 вертолета Tiger HAD/E с двигателями MTR390 (имеют на 14% больше мощности, чем установленные на версии НАР).
28.12.2016
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