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КМП Южной Кореи получит вертолет-амфибию

29.12.2016 Военный паритет 37 0
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KUH-1 Surion
Вертолет KUH-1 Surion
Источник: militaryparitet.com

Корпус морской пехоты Южной Кореи получит на вооружение 30 десантных вертолетов на базе KUH-1 Surion с графиком поставки до 2023 года.


Программа KUH-1 Surion ведется с 2006 года, сумма расходов составила 1 млрд долл США. К 2022 году для армии должны быть поставлены около 70 вертолетов на сумму 1,24 млрд долл, до 2030 года будет дополнительно закуплено еще 10 вертолетов.


В настоящее время для военных и гражданских операторов поставлено уже около 100 вертолетов этого типа. Машина способна транспортировать до 16 военнослужащих на дальность 530 км. Вертолет оснащен двумя ТВД Hanwha Techwin T700-ST-701K (версия T700-GE-701C).


Отмечается, что вертолет-амфибию (amphibious helicopter) лучше всего создать на базе "Суриона" со складываемыми консолями несущего винта и антикоррозийной защитой корпуса.

28.12.2016
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Страны
США
Южная Корея

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