КМП Южной Кореи получит вертолет-амфибию



Вертолет KUH-1 Surion

Источник: militaryparitet.com Вертолет KUH-1 SurionИсточник: militaryparitet.com

Корпус морской пехоты Южной Кореи получит на вооружение 30 десантных вертолетов на базе KUH-1 Surion с графиком поставки до 2023 года.

Программа KUH-1 Surion ведется с 2006 года, сумма расходов составила 1 млрд долл США. К 2022 году для армии должны быть поставлены около 70 вертолетов на сумму 1,24 млрд долл, до 2030 года будет дополнительно закуплено еще 10 вертолетов.

В настоящее время для военных и гражданских операторов поставлено уже около 100 вертолетов этого типа. Машина способна транспортировать до 16 военнослужащих на дальность 530 км. Вертолет оснащен двумя ТВД Hanwha Techwin T700-ST-701K (версия T700-GE-701C).

Отмечается, что вертолет-амфибию (amphibious helicopter) лучше всего создать на базе "Суриона" со складываемыми консолями несущего винта и антикоррозийной защитой корпуса.