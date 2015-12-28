ВМС НОАК приняли очередной корвет Тип 56
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Строящийся на китайском судостроительном предприятии Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany для Береговой охраны КНР первый патрульный корабль на базе корвета проекта 056. Гуанчжоу, ноябрь 2014 года
Источник: www.sina.com
ВМС НОАК приняли в свой состав корвет Ningde Тип 056 (б/н 510), который стал 30-м боеготовым кораблем этого проекта в китайском флоте.
Корвет является седьмым, который вступил в состав флота в этом году. Ранее были приняты два корвета Boading (б/н 511) и Heze (б/н 512).
В настоящее время на различных этапах строительства находятся, по меньшей мере, 11 кораблей Тип 056А и Тип 056. Один из них Ezhouare (б/н 513), будет введен в состав флота в ближайшее время.
Таким образом, к настоящему времени заказано около 70 корветов этого типа (40 корпусов спущено на воду с 2011 года). По китайской классификации, корабли именуются как легкие ракетные фрегаты, длина 89 м, ширина 11 м, полное водоизмещение 1500 т.
28.12.2016
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