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ВМС НОАК приняли очередной корвет Тип 56

29.12.2016 Военный паритет 37 0
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Патрульный корабль на базе корвета проекта 056
Строящийся на китайском судостроительном предприятии Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany для Береговой охраны КНР первый патрульный корабль на базе корвета проекта 056. Гуанчжоу, ноябрь 2014 года
Источник: www.sina.com

ВМС НОАК приняли в свой состав корвет Ningde Тип 056 (б/н 510), который стал 30-м боеготовым кораблем этого проекта в китайском флоте.


Корвет является седьмым, который вступил в состав флота в этом году. Ранее были приняты два корвета Boading (б/н 511) и Heze (б/н 512).


В настоящее время на различных этапах строительства находятся, по меньшей мере, 11 кораблей Тип 056А и Тип 056. Один из них Ezhouare (б/н 513), будет введен в состав флота в ближайшее время.


Таким образом, к настоящему времени заказано около 70 корветов этого типа (40 корпусов спущено на воду с 2011 года). По китайской классификации, корабли именуются как легкие ракетные фрегаты, длина 89 м, ширина 11 м, полное водоизмещение 1500 т.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Проекты
Тип-056

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