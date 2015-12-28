Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

Тем же указом вагоностроительное предприятие исключено из перечня стратегических компаний

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкомпанию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавод". Документ, подписанный 27 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

Вагоностроительное предприятие тем же указом исключено из перечня стратегических компаний.

Правительству поручено за 18 месяцев обеспечить передачу акций "Ростеху". Указ вступает в силу со дня подписания.

УВЗ приветствует объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития корпорации, сообщил ТАСС представитель УВЗ. "Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг, как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга", - сказал он.

Ранее глава УВЗ Олег Сиенко заявлял, что разделение УВЗ на отдельные компании по принципу гражданских и военных активов невозможно с производственной точки зрения.