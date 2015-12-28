Холдинг "Швабе" снизил стоимость ночных охотничьих прицелов за счёт комплектующих российского производства



Ночной прицел ПН23-3

Источник: Vitaly V.Kuzmin Ночной прицел ПН23-3Источник: Vitaly V.Kuzmin

Российский оптический холдинг "Швабе" запустил в производство ночные прицелы ПН23 с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) отечественного производства, сообщает пресс-служба компании.

"Использование российских комплектующих позволило снизить стоимость продукции", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Уточняется, что прицелы ПН23 2+ и 3 поколения позволили удешевить изделия на 10 и 16%, соответственно.

Эти прицелы предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы при естественной ночной освещенности - от 3х10-3 (безлунная ночь) до 1,5 лк (сумерки). С помощью ЭОП поколения 2+ охотник может распознать объект на дистанции до 300 м и до 400 м с ЭОП поколения 3.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, "выпуск пробной партии ПН23 с отечественными ЭОП в середине 2016 года продемонстрировал высокий интерес к продукции со стороны российских и зарубежных партнеров".

"В настоящее время в продуктовой линейке нашего российского партнера представлено более 50 модификаций электронно-оптических преобразователей поколений 2+ и 3, соответствующих международным стандартам качества. Данная продукция обладает разнообразными сочетаниями рабочих характеристик. Это позволяет нам создавать высококачественные ночные прицелы, обладающие привлекательной ценой и максимально учитывающие пожелания различных заказчиков", - сказал И.Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

ПН23 выполнен в виде оптического модуля и сменных кронштейнов. Такая конструкция обеспечивает установку прицела на различные типы оружия.

Данный прибор оснащен встроенным инфракрасным осветителем, позволяющим вести наблюдение и прицельную стрельбу в условиях пониженной освещенности и в полной темноте. Среди его достоинств также стоит выделить регулировку яркости свечения прицельной сетки и автоматическую защиту от кратковременных вспышек света.

Корпус ПН23 выполнен из металла, обладает компактными габаритами и малым весом, устойчив к ударной нагрузке калибров до 9,3 мм для нарезного оружия, а также для гладкоствольного - до 12 калибра. Диапазон рабочих температур прицела - от - 40 до + 40oС.