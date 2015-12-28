Роскосмос будет сотрудничать с Самарской областью в создании промышленных кластеров



Игорь Комаров на салоне ILA-2014

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Игорь Комаров на салоне ILA-2014Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров и губернатор Самарской области Николай Меркушкин во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте госкорпорации.

"Среди перспективных направлений сотрудничества - создание и развитие на основе предприятий и организаций "Роскосмоса" инновационных и промышленных кластеров, на базе организаций высшего образования - инжиниринговых центров и центров молодежного инновационного творчества, а также технопарков, в том числе и детских, индустриальных парков, площадок инновационного прототипирования, работа которых основана на достижениях фундаментальной и прикладной науки",- говорится в сообщении.

В качестве основной цели соглашения декларируется стратегическое партнёрство и развитие сотрудничества, в том числе "через развитие научно-технического, технологического и производственного потенциала предприятий и организаций ракетно-космической отрасли, расположенных в Самарской области".

"Космическая отрасль - это во многом лицо нашего региона, и работа, связанная с ракетно-космическим комплексом, безусловно, дает огромный эффект для области", - приводятся в сообщении слова Н.Меркушкина.

В Самаре находится РКЦ "Прогресс" - одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. Ракетами-носителями производства РКЦ "Прогресс" осуществляются запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, российских и зарубежных космических аппаратов. С октября 2011 года производятся запуски ракет-носителей "Союз-СТ" с космодрома во Французской Гвиане.