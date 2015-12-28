Руководитель холдинга «Вертолеты России» встретился с главой Республики Башкортостан



Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 28 декабря. Руководитель холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев провел рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым. Стороны обсудили вопросы развития вертолетостроительной отрасли в республике, в том числе текущую ситуацию на КумАПП.

Вопросы, которые затронули на встрече глава «Вертолетов России» и Республики Башкортостан, касались текущей загрузки предприятия. По словам Александра Михеева, 2016 год КумАПП завершил с хорошими результатами: выполнил ряд контрактов в полном объеме, а также изготовил вертолет новой модификации.

«Хочу особо подчеркнуть, что КумАПП выступил организатором восстановления производства нового типа противолодочного вертолета Ка-27М. В 2016 году предприятие выполнило контракт по его глубокой модернизации, а также отремонтировало партию вертолетов Ка-29. Кроме того КумАПП продолжает осваивать изготовление новой техники, – сообщил руководитель холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал. При этом работа над производством базовой версии Ка-226Т на КумАПП продолжится», – сказал Александр Михеев.

«Благодаря нашей совместной работе, спланированной в конце 2015 года, удалось поднять завод, который сегодня выходит на траекторию роста. Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов, – отметил Рустэм Хамитов. – Все зависит от людей, от воли руководителей. Если этим занимаются первые лица, если есть желание и понимание того, куда двигаться дальше, то все вопросы решаемы».

«До конца 2016 года КумАПП передаст первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. В 2017 году КумАПП продолжит реализовывать текущие экспортные контракты, а также планирует заключить ряд новых на поставку вертолетов Ка-32А11ВС, осуществление капитального ремонта и модернизацию партии Ка-28 для инозаказчика. Кроме того, предприятие будет работать над модернизацией вертолета Ка-27, которая продолжится в следующем году. В 2017 мы рассчитываем поставить продукции на 45% больше в денежном выражении, чем было в 2016 году. Проблем с загрузкой производственных мощностей у нас нет», – подчеркнул управляющий директор КумАПП Юрий Пустовгаров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».