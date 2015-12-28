Сухопутные войска Бразилии получили очередную партию новых РСЗО ASTROS-2 Mk.6



Самоходная 300 мм реактивная система залпового огня ASTROS II Mk5, (Бразилия) Самоходная 300 мм реактивная система залпового огня ASTROS II Mk5, (Бразилия)

ЦАМТО, 28 декабря. Командование Сухопутных войск Бразилии сообщило о состоявшейся на базе 6-й группы управляемых и неуправляемых ракет Сухопутных войск Бразилии, размещенной в Формозе (штат Гояс), церемонии приемки партии новых РСЗО.

Техника произведена национальной компанией «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» (Avibras Industria Aeroespacial) в рамках программы ASTROS-2020 (Artillery SaTuration ROcket System).

В состав партии вошли шесть самоходных пусковых установок ASTROS-2 Mk.6 и три транспортно-заряжающие машины AV-RMD. Вся техника предназначена для оснащения 2-й батареи 6-й группы.

Как сообщал ЦАМТО, программа ASTROS-2020 предусматривает реструктуризацию всей системы применения РСЗО семейства ASTROS, в т.ч. разработку компанией «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» новой версии Mk.6, поставку в период 2014-2018 гг. трех батарей новых РСЗО, создание тактических крылатых ракет AV-ТМ 300 и управляемого снаряда AV-SS-40G, проведение модернизации состоящих на вооружении РСЗО ASTROS-2 Mk.3 до версии Mk.3M. «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» приступила к поставке первой партии ASTROS-2 Mk.6 в конце ноября 2013 года. Первая батарея была официально принята на вооружение в сокращенном составе в июне 2014 года.

ASTROS-2 Mk.6 представляет собой универсальную пусковую установку, способную осуществлять пуск четырех типов реактивных боеприпасов: SS-30 калибра 127-мм (радиус действия до 30 км), SS-40 калибра 180 мм (35 км), SS-60 калибра 300 мм (60 км) и SS-80 калибра 300 мм (80 км). На пусковой установке размещаются 32, 16, 4 и 4 боеприпаса, соответственно. ПУ также могут осуществлять пуск высокоточных крылатых ракет AV-TM 300 «Матадор», дальность стрельбы которых составляет 300 км, а также 180-мм управляемых боеприпасов SS-40G.

В состав дивизиона входят три батареи. Машина управления AV-VVA предназначена для управления их боевой работой. Кроме того, в дивизионный комплект входят машина обслуживания ракет AV-ММС и две машины регламента и обслуживания.

В состав штатной батареи ASTROS-2 Mk.6 входят шесть ПУ AV-LMU, способных выполнить пуск до 192 РС за 16 секунд, три транспортно-заряжающие машины AV-RMD, машина управления огнем батареи AV-PCC, метеорологическая станция (AV-MET), машина управления с РЛС артиллерийской разведки (AV-UCF), мобильная ремонтная мастерская AV-OFVE.