Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сухопутные войска Бразилии получили очередную партию новых РСЗО ASTROS-2 Mk.6

29.12.2016 ЦАМТО 38 0
0
Понравилась новость?
 0
ASTROS_II_Mk5
Самоходная 300 мм реактивная система залпового огня ASTROS II Mk5, (Бразилия)

ЦАМТО, 28 декабря. Командование Сухопутных войск Бразилии сообщило о состоявшейся на базе 6-й группы управляемых и неуправляемых ракет Сухопутных войск Бразилии, размещенной в Формозе (штат Гояс), церемонии приемки партии новых РСЗО.

Техника произведена национальной компанией «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» (Avibras Industria Aeroespacial) в рамках программы ASTROS-2020 (Artillery SaTuration ROcket System).


В состав партии вошли шесть самоходных пусковых установок ASTROS-2 Mk.6 и три транспортно-заряжающие машины AV-RMD. Вся техника предназначена для оснащения 2-й батареи 6-й группы.


Как сообщал ЦАМТО, программа ASTROS-2020 предусматривает реструктуризацию всей системы применения РСЗО семейства ASTROS, в т.ч. разработку компанией «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» новой версии Mk.6, поставку в период 2014-2018 гг. трех батарей новых РСЗО, создание тактических крылатых ракет AV-ТМ 300 и управляемого снаряда AV-SS-40G, проведение модернизации состоящих на вооружении РСЗО ASTROS-2 Mk.3 до версии Mk.3M. «Авибрас индустриа аэроэспасьяль» приступила к поставке первой партии ASTROS-2 Mk.6 в конце ноября 2013 года. Первая батарея была официально принята на вооружение в сокращенном составе в июне 2014 года.


ASTROS-2 Mk.6 представляет собой универсальную пусковую установку, способную осуществлять пуск четырех типов реактивных боеприпасов: SS-30 калибра 127-мм (радиус действия до 30 км), SS-40 калибра 180 мм (35 км), SS-60 калибра 300 мм (60 км) и SS-80 калибра 300 мм (80 км). На пусковой установке размещаются 32, 16, 4 и 4 боеприпаса, соответственно. ПУ также могут осуществлять пуск высокоточных крылатых ракет AV-TM 300 «Матадор», дальность стрельбы которых составляет 300 км, а также 180-мм управляемых боеприпасов SS-40G.


В состав дивизиона входят три батареи. Машина управления AV-VVA предназначена для управления их боевой работой. Кроме того, в дивизионный комплект входят машина обслуживания ракет AV-ММС и две машины регламента и обслуживания.


В состав штатной батареи ASTROS-2 Mk.6 входят шесть ПУ AV-LMU, способных выполнить пуск до 192 РС за 16 секунд, три транспортно-заряжающие машины AV-RMD, машина управления огнем батареи AV-PCC, метеорологическая станция (AV-MET), машина управления с РЛС артиллерийской разведки (AV-UCF), мобильная ремонтная мастерская AV-OFVE.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 29.12 00:17
  • 2956
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 00:14
  • 4
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 28.12 23:58
  • 8
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 28.12 23:53
  • 8
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 28.12 22:49
  • 15671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 22:45
  • 5
Разработанная томскими учеными многослойная керамика для ракетостроения успешно прошла испытания в институте Роскосмоса
  • 28.12 21:37
  • 26
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.12 21:15
  • 15
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 28.12 21:05
  • 57
Керамические материалы в турбиностроении – это реально?
  • 28.12 20:26
  • 1
В ЦНТУ «Динамика» разработан перспективный универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой
  • 28.12 20:11
  • 16
Поднять этот вес
  • 28.12 19:42
  • 17
Экранопланам – быть!
  • 28.12 19:24
  • 35
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 28.12 19:11
  • 19
На стапелях становится тесно
  • 28.12 17:58
  • 16
Вооруженные силы РФ в 2016 году получили почти 140 летательных аппаратов, 24 корабля и две подлодки - Шойгу
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  