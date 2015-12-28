Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Коммерсанту» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода

29.12.2016 ЦАМТО 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Уралвагонзавод
Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru

ЦАМТО, 28 декабря. Газете «Коммерсант» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ), который накануне президент Владимир Путин передал «Ростеху».

По данным источников издания, вместо Олега Сиенко УВЗ будет руководить заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. Ему придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и «Курганмашзавода» объединенный бронетанковый холдинг.


По данным «Коммерсанта», проект указа о передаче 100% УВЗ в ведение «Ростеха» готовился на протяжении месяца и в конце прошлой недели с визой премьера Дмитрия Медведева был направлен в Кремль. Владимир Путин подписал документ 27 декабря, поручив правительству обеспечить передачу «Ростеху» акций УВЗ, ряда НИИ и предприятий кооперации в течение 18 месяцев. УВЗ и «Курганмашзавод» (передается «Ростеху» от концерна «Тракторные заводы») могут составить основу бронетанкового холдинга, поскольку обладают схожими компетенциями, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.


В УВЗ «Коммерсанту» сообщили, что всегда придерживались позиции о создании объединенной бронетанковой корпорации «как следующего этапа развития УВЗ».


Непосредственным поводом для передачи УВЗ в «Ростех» стало тяжелое финансовое состояние предприятия.


Финансовое положение гражданского дивизиона УВЗ не вызывало вопросов до 2014 года, когда доходность вагонов упала из-за их профицита, отмечает газета.


В то же время, УВЗ своевременно исполнял гособоронзаказ (поставки танков Т-72Б3 и Т-90, самоходных артиллерийских установок «Мста-С») и успешно вел разработки новой военной техники (танк Т-14 «Армата» и самоходная артиллерийская установка «Коалиция»). «Но, когда долгов под несколько десятков миллиардов, рассчитывать на спасение в виде заказа Минобороны не приходится – рентабельность по нашим контрактам составляет 3-5%», – отметил источник «Коммерсанта» в Минобороны».


Ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили «Коммерсанту», что вопрос о замене главы УВЗ «практически решен», кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Мста-С
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Медведев Дмитрий
Потапов Александр
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 29.12 00:17
  • 2956
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 00:14
  • 4
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 28.12 23:58
  • 8
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 28.12 23:53
  • 8
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 28.12 22:49
  • 15671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 22:45
  • 5
Разработанная томскими учеными многослойная керамика для ракетостроения успешно прошла испытания в институте Роскосмоса
  • 28.12 21:37
  • 26
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.12 21:15
  • 15
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 28.12 21:05
  • 57
Керамические материалы в турбиностроении – это реально?
  • 28.12 20:26
  • 1
В ЦНТУ «Динамика» разработан перспективный универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой
  • 28.12 20:11
  • 16
Поднять этот вес
  • 28.12 19:42
  • 17
Экранопланам – быть!
  • 28.12 19:24
  • 35
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 28.12 19:11
  • 19
На стапелях становится тесно
  • 28.12 17:58
  • 16
Вооруженные силы РФ в 2016 году получили почти 140 летательных аппаратов, 24 корабля и две подлодки - Шойгу
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  