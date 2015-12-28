«Коммерсанту» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода



Уралвагонзавод

Источник: finobzor.ru УралвагонзаводИсточник: finobzor.ru

ЦАМТО, 28 декабря. Газете «Коммерсант» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ), который накануне президент Владимир Путин передал «Ростеху».

По данным источников издания, вместо Олега Сиенко УВЗ будет руководить заместитель главы Минпромторга Александр Потапов. Ему придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и «Курганмашзавода» объединенный бронетанковый холдинг.

По данным «Коммерсанта», проект указа о передаче 100% УВЗ в ведение «Ростеха» готовился на протяжении месяца и в конце прошлой недели с визой премьера Дмитрия Медведева был направлен в Кремль. Владимир Путин подписал документ 27 декабря, поручив правительству обеспечить передачу «Ростеху» акций УВЗ, ряда НИИ и предприятий кооперации в течение 18 месяцев. УВЗ и «Курганмашзавод» (передается «Ростеху» от концерна «Тракторные заводы») могут составить основу бронетанкового холдинга, поскольку обладают схожими компетенциями, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В УВЗ «Коммерсанту» сообщили, что всегда придерживались позиции о создании объединенной бронетанковой корпорации «как следующего этапа развития УВЗ».

Непосредственным поводом для передачи УВЗ в «Ростех» стало тяжелое финансовое состояние предприятия.

Финансовое положение гражданского дивизиона УВЗ не вызывало вопросов до 2014 года, когда доходность вагонов упала из-за их профицита, отмечает газета.

В то же время, УВЗ своевременно исполнял гособоронзаказ (поставки танков Т-72Б3 и Т-90, самоходных артиллерийских установок «Мста-С») и успешно вел разработки новой военной техники (танк Т-14 «Армата» и самоходная артиллерийская установка «Коалиция»). «Но, когда долгов под несколько десятков миллиардов, рассчитывать на спасение в виде заказа Минобороны не приходится – рентабельность по нашим контрактам составляет 3-5%», – отметил источник «Коммерсанта» в Минобороны».

Ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили «Коммерсанту», что вопрос о замене главы УВЗ «практически решен», кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.