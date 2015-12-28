В ЦНТУ «Динамика» определен технический облик перспективного универсального БЛА с вертикальным взлетом и посадкой



Универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный ЦНТУ "Динамика"

Источник: ЦНТУ "Динамика" Универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный ЦНТУ "Динамика"Источник: ЦНТУ "Динамика"

ЦАМТО, 28 декабря. В ЦНТУ «Динамика» завершены научно-исследовательские разработки, связанные с определением технического облика перспективного универсального беспилотного авиационного комплекса с вертикальным взлетом и посадкой.

Проект, реализованный в ЦНТУ «Динамика» в кооперации с отраслевыми партнерами, был выполнен в лучших инженерных традициях отечественной авиационной школы и с самого начала отличался основательностью проработки всех этапов создания облика перспективного БЛА.

На ранних стадиях проекта был обобщен мировой опыт в области существующих аналогов и прототипов, выполнены соответствующие патентные исследования, определена концепция применения комплексов с БЛА. Был проведен анализ критических технологий для реализации проекта, обоснован облик перспективного комплекса и облик демонстраторов технологий – экспериментальных образцов БЛА (аэродинамическая компоновка, силовая установка, бортовые системы, целевая нагрузка и пр.), разработаны программы и методики наземных и летных экспериментов.

В рамках проекта проведены расчетно-экспериментальные исследования БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем: вертолетной, самолетной и различных вариантов схемы «конвертоплан». Были изготовлены экспериментальные образцы БЛА вертикального взлета и посадки различных аэродинамических схем, проведены стендовые, наземные и летные отработки с экспериментальными образцами БЛА, уточнены облик и требования к перспективному комплексу и его составным частям. Наконец, успешно проведены летные эксперименты с образцами БЛА всех аэродинамических схем, созданных в ходе реализации проекта.

В результате проведенных исследований создан уникальный научно-технический задел в области создания перспективных БЛА с вертикальным взлетом и посадкой, потенциально имеющих широкий круг военных и гражданских приложений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ЦНТУ «Динамика».