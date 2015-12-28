В Кубинке создадут отдельный авиационный кластер



Самолеты Су-30СМ, выкрашенные в цвета АГПВ «Русские Витязи», на аэродроме в Кубинке

Источник: Виктор Друшляков / «Авиапанорама» Самолеты Су-30СМ, выкрашенные в цвета АГПВ «Русские Витязи», на аэродроме в КубинкеИсточник: Виктор Друшляков / «Авиапанорама»

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Отдельный авиационный кластер, где будет демонстрироваться техника ПВО, ВВС и космических войск, создадут на аэродроме Кубинка на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"За эти годы мы с вами создали, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк "Патриот". На будущий год будем проводить очередную большую выставку "Армия-2017". Там будет добавлена еще одна часть, которая называется авиационная часть", - сказал Шойгу на заседании Общественного совета военного ведомства.

"Для этого мы сейчас ведем новый проект в Кубинке. И там будет показана во время проведения форума не только та техника, которую мы показывали до этого в конгрессно-выставочном центре и полигоне Алабино, но и вся часть, связанная с нашими Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО", - отметил глава Минобороны.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.