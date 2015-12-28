В Сбербанке рассказали об отражении нескольких сильных кибератак в декабре
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
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Условный рисунок обозначения кибербезопасноти
Источник: http://news.am/
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. Сбербанк в декабре зафиксировал несколько сильных кибератак и их отразил, всего в 2016 году на банк было совершено 74 атаки, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам.
В декабре хакеры атаковали Сбербанк 6 раз, следует из слов Кузнецова.
"Да были (кибератаки в декабре - ред.). По нашим данным, зафиксировано 74 атаки всего за год. Ранее я рассказывал(в ноябре - ред.), что их было 68. Считайте разницу", - сказал Кузнецов.
По его словам, кибератаки на Сбербанк происходили примерно раз в неделю-десять дней.
"Все атаки мы отбиваем, как мы говорим на профессиональном сленге… в автоматизированном режиме", - добавил он.
28.12.2016
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