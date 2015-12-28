В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования



Российский многоцелевой вертолет КА-226

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский многоцелевой вертолет КА-226Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, на машину ожидается высокий спрос в РФ и за рубежом, сообщил в среду генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

"В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал", - сказал Михеев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также напомнил, что в 2016 году что КумАПП успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны.