Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования

29.12.2016 РИА Новости 41 0
0
Понравилась новость?
 +1
КА-226
Российский многоцелевой вертолет КА-226
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования, на машину ожидается высокий спрос в РФ и за рубежом, сообщил в среду генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев.

"В этом году на предприятии был выпущен первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолету для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолета большой потенциал", - сказал Михеев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он также напомнил, что в 2016 году что КумАПП успешно выполнило контракт по глубокой модернизации Ка-27, а также отремонтировало партию Ка-29.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ка-27
Ка-29
Компании
Вертолеты России
КумАПП

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 29.12 00:17
  • 2956
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 00:14
  • 4
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 28.12 23:58
  • 8
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 28.12 23:53
  • 8
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 28.12 22:49
  • 15671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 22:45
  • 5
Разработанная томскими учеными многослойная керамика для ракетостроения успешно прошла испытания в институте Роскосмоса
  • 28.12 21:37
  • 26
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.12 21:15
  • 15
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 28.12 21:05
  • 57
Керамические материалы в турбиностроении – это реально?
  • 28.12 20:26
  • 1
В ЦНТУ «Динамика» разработан перспективный универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой
  • 28.12 20:11
  • 16
Поднять этот вес
  • 28.12 19:42
  • 17
Экранопланам – быть!
  • 28.12 19:24
  • 35
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 28.12 19:11
  • 19
На стапелях становится тесно
  • 28.12 17:58
  • 16
Вооруженные силы РФ в 2016 году получили почти 140 летательных аппаратов, 24 корабля и две подлодки - Шойгу
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  