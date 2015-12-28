Производитель и авиакомпании разбираются с новыми проблемами "Суперджета"



Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании CityJet

Источник: CityJet Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании CityJetИсточник: CityJet

"Сухой Суперджет 100" уже излечился от "детских болезней" - но некоторые все-таки остались

Надежда российского авиапрома - лайнер "Сухой Суперджет 100" - столкнулся с новыми проблемами. И российские, и зарубежные авиакомпании, эксплуатирующие самолет, начали нести убытки из-за вынужденной остановки полетов лайнера. Насколько серьезен обнаруженный дефект и как он скажется на эксплуатации самолета в целом?

Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о начале проверки закупленных в России самолетов "Сухой Суперджет 100" после сообщения Росавиации о дефекте. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице авиакомпании в "Фейсбуке".

"Безопасность наших пассажиров и воздушных судов является нашей приоритетной задачей. Мы информируем вас, что Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило директиву летной годности под номером AD 2016-322-02, в которой просит всех операторов осмотреть самолеты Superjet 100", - говорится в сообщении.

В связи с проверкой рейсы, в которых были задействованы SS100, могут быть отменены или задержаны. "Приносим свои извинения", - отметили представители авиакомпании.

Позже во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что SSJ-100, эксплуатируемые мексиканской компанией Interjet, имеют небольшую техническую проблему. По его словам, проблема будет "решена в ближайшее время", передает ТАСС.

Ранее, 23 декабря, источник "Интерфакса" рассказал о том, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100 в связи с дефектом, выявленным другой российской авиакомпанией - "ИрАэро". Нарушения были выявлены в "проушинах верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора".

В связи с этим Федеральное агентство воздушного транспорта письменно потребовало от всех перевозчиков - эксплуатантов SSJ-100 провести разовую проверку "поясов крепления кронштейнов навески стабилизатора".

В это же время стало известно об отмене "Аэрофлотом" нескольких внутрироссийских рейсов из-за проблем со стабилизатором в SSJ-100. Речь шла о рейсах из Москвы в Тюмень, Нижнекамск, Волгоград и Самару. Сообщалось, что "Аэрофлот" приостановил эксплуатацию шести самолетов, а "ИрАэро" - одного.

Пресс-служба компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель лайнера) вскоре сообщила, что выявленный дефект "не может быть отнесен к критическим с точки зрения эксплуатации самолета". "Узел имеет многоуровневую систему резервирования. В ходе проектирования узла обеспечен запас его прочности, существенно превышающий эксплуатационные нагрузки", - говорится в сообщении.

Соответствующий узел, напомнили в компании, создан и испытан в соответствии с международными и российскими нормами летной годности, что подтверждается сертификатом типа Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета и его валидацией EASA.

ГСС организовала работу по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа. "В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены. Для этого АО "ГСС" располагает необходимыми конструкторскими, производственными и техническими ресурсами", - подчеркнули в компании.

Это не первые технические проблемы, которые обнаружены у данного самолета. О первых проблемах стало известно в феврале 2014 года. Тогда Росавиация приостановила сертификат летной годности самолета Sukhoi SuperJet 100 № 89022 авиакомпании "Аэрофлот". По неофициальной информации, у ведомства имелись претензии к работе предкрылков данного самолета. Всего на самолетах SSJ "Аэрофлота" было зафиксировано 15 случаев невыпуска предкрылков. Перед этим Росавиация подтвердила рост количества инцидентов с невыпуском предкрылков в самолете SSJ-100, что являлось предпосылкой авиационных происшествий. Однако в апреле этого года глава "Аэрофлота" уверил, что совместно с производителем "Гражданские самолеты Сухого" убрал "те постоянные проблемы, которые были с машиной".

И вот теперь выявлен новый дефект. Однако в самой ситуации нет ничего необычного.

"Обнаруженный дефект не является критическим. Для имиджа, конечно, это некоторый урон, но главное, что проблема выявлена вовремя, никто не пострадал. Такое открытое признание повышает доверие к российской технике - все понимают, что за ней присматривают, ее проверяют", - говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

И, конечно, подобные дефекты не могут поставить крест на "Суперджете". Иначе ни одни самолет в мире не смог бы летать. Российский лайнер далеко не единственный сталкивается с техническими проблемами. Самолетостроение - это крайне сложная производственная сфера, поэтому от дефектов не застрахован никто. Например, в апреле этого года в ходе проверок Boeing 787 Dreamliner на 176 самолетах серии были обнаружены дефекты в силовых установках. Власти США предписали заменить двигатели на всех таких самолетах.

Выявление технических неполадок в эксплуатируемых самолетах - ситуация, стандартная для авиации. Вопрос лишь в масштабах такого решения. "К примеру, после инцидентов или авиакатастроф с наиболее распространенными в гражданской авиации самолетами Airbus и Boeing их эксплуатация обычно приостанавливается до выяснения причин и выявления неисправностей бортов, произведенных в строго ограниченной серии, произведенной с использованием потенциально неисправных узлов. То есть, например, при выявлении неисправности у A320 2004 года выпуска не будет приостанавливаться эксплуатация всех 7,3 тысяч лайнеров данной модели. Приостановят полеты только те самолеты, которые были произведены в том же году и с использованием тех же потенциально неисправных узлов", - рассказывает замначальника аналитического отдела ИК "Солид" Азрет Гулиев.

Более того, по его словам, чаще всего Airbus и Boeing такие неисправности предпочитают скрыть и произвести обслуживание бортов без лишней шумихи. Конечно, если речь не идет об авиакатастрофе или инциденте, которые стали достоянием общественности - тогда скрывать проблемы себе дороже. "То есть, если мы ничего не знаем о приостановке эксплуатации самолетов, это вовсе не значит, что продукция Airbus и Boeing безупречна", - замечает Гулиев.

Что касается SSJ100, то это самолет относительно новый, произведено на данный момент всего 116 единиц. "Небольшие технические недочеты вполне вписываются в норму, тем более что речь идет о такой незначительной проблеме, как возможный дефект стабилизатора. С другой стороны, даже незначительные дефекты могут привести к гибели борта, поэтому руководство Interjet абсолютно право, решив проверить лайнеры", - говорит Гулиев.

Конечно, не обойдется без финансовых потерь. "Простой 22 среднемагистральных лайнеров для компании Interjet, чей парк не превышает 70 бортов, может обойтись ей очень дорого. Потери можно оценить в 1,5-2 млн долларов при условии, что компания произведет проверку узлов в сжатые сроки", - считает Алексей Антонов из ГК "Алор". А вот "Сухой" в случае с Interjet, скорее всего, не понесет финансовых потерь, связанных с приостановкой эксплуатации SSJ-100, поскольку не производитель отозвал лайнеры, а такое решение было принято самим авиаперевозчиком. Если бы это "Сухой" отозвал самолеты, ему пришлось бы компенсировать убытки авиакомпаний от отмены коммерческих рейсов. Но, судя по всему, характер неисправности не соответствует тому уровню риска, при котором производитель или органы власти должны требовать приостановки полетов, считает эксперт.

"В данной ситуации речь идет именно о проверке конкретных узлов самим эксплуатантом на предмет выявления технических изъянов, допущенных производителем, но совершенно не обязательно присутствующих. Такого рода письма и директивы компаниям, эксплуатирующим различные типы воздушных судов, производители отправляют регулярно. Это нормальная практика как в гражданской, так и военной авиации", - говорит Антонов.

Если бы дефект был серьезный, то "Сухой" или регулятор уже бы отозвали лайнеры. Ведь там понимают, что в случае возникновения нештатных ситуаций и тем более гибели лайнеров страховыми компаниями и исполнительными органами власти проводится тщательное расследование. И если комиссии устанавливают вину производителя, то финансовые последствия для него могут в разы превысить потери, вызванные заменой потенциально неисправных узлов за свой счет.

Ольга Самофалова