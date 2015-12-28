На Тоцком полигоне ночью прошли танковые и артиллерийские стрельбы
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Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время прохождения полосы препятствий на конкурсе по полевой выучке среди инженерно-саперных подразделений "Безопасный маршрут" на территории 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра в городе Волжский.
Источник: Кирилл Брага / РИА Новости
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения тяжелого мотострелкового и артиллерийского соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели ночные стрельбы из танков Т-72 и самоходных гаубиц Мста-С на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщила в среду пресс-служба ЦВО.
Ночные стрельбы - один из наиболее сложных элементов боевой подготовки.
"Военнослужащие тяжелого мотострелкового и артиллерийского соединений ЦВО провели ночные стрельбы из танков Т-72 и самоходных гаубиц Мста-С на Тоцком полигоне в Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танковые и артиллерийские подразделения отработали выдвижение к месту сосредоточения, провели маскировку местности, подготовили систему огня, выполнили смены позиций и огневое поражение мишеней, имитирующих противника.
28.12.2016
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