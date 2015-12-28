Минобороны отдало без конкурса контракт на техобслуживание казарм



Министерство обороны РФ

Источник: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов Министерство обороны РФИсточник: ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство обороны России без конкурса отдало контракт стоимостью 6,3 миллиарда рублей на техническое обслуживание зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда военных городков в России, следует из материалов на портале госзакупок.

По договору график оказания услуг - с 1 января по 31 мая 2017 года. Кому достался контракт, в документации не уточняется.

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство без конкурса отдало контракт на 2,2 миллиарда рублей на санитарное содержание казарменно-жилищного фонда с 1 января по 31 мая 2017 года. В закупочных материалах поставщик услуг также не раскрывался.