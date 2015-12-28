"Локхид" наращивает персонал по производству F-35
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F-35A с макетами ракет JSM (Joint Strike Missile) на внешних подвесках. Источник: theaviationist.com
Источник: theaviationist.com
Несмотря на критические высказывания избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по программе F-35 компания Lockheed Martin направляет большинство рабочих своей сборочной линии к работе по новому графику.
Со 2 января большинство из почти 2600 машинистов (machinists) перейдут на график 9/80 (работают 9 дней с наработкой 80 часов в течение двух недель - вторую неделю они работают четыре дня по 8 часов и в пятницу отдыхают). По этому графику уже работают 11 тыс из 14 тыс сотрудников завода в Форт-Уорте (Техас).
Переход на новый график работы был основным в контракте, утвержденным Международной ассоциацией машинистов и работников авиакосмической промышленности № 776, подписанного в июле. В течение двух следующих лет компания наймет дополнительно 1000 механиков и монтажников (mechanics and assemblers).
Непосредственно в программе F-35 уже занято около 8 тыс сотрудников "Локхида". Компания уже построила 184 боеспособных самолета этого типа (план на этот год составлял около 50 машин). К 2019 году темп производства достигнет 160 истребителей. Стоимость одного самолета в 2019 году составит 85 млн долл. По мнению аналитиков, администрация Трампа вряд ли сможет спровоцировать новый раунд торгов по программе, которая находится на 15-м году развития.
28.12.2016
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