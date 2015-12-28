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Абэ: союз Японии и США демонстрирует миру силу примирения

29.12.2016 РИА Новости 35 0
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Abe_Sindzo
Синдзо Абэ. Источник: www.cntv.ru

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Союз Японии и США, которые были непримиримыми врагами во время Второй мировой войны, демонстрирует миру силу примирения, сказал на пресс-конференции в Перл-Харборе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.


"Со времени Перл-Харбора прошло 75 лет. Японию и Америку, которые вели лютую войну, связали крепкие и глубокие союзнические отношения. Этот союз направлен на преодоление трудностей, он открывает завтрашний день, это "союз надежды". Нас соединил дух толерантности, сила примирения. Я вместе с президентом Обамой здесь, в Перл-Харборе взываю к людям мира о силе примирения. Ненависть прошла, нас объединили общие ценности, Япония воспитала дружбу и доверие, и именно сейчас должна донести до мира важность толерантности. Союз Америки и Японии – это "союз надежды", — сказал японский премьер.


Абэ стал первым премьер-министром Японии, который посетил Перл-Харбор. В мае этого года президент США Барак Обама стал первым действующим президентом страны, который посетил Хиросиму.


Абэ не стал приносить извинений за атаку на Перл-Харбор, проведенную японской авиацией 7 декабря 1941 года, которая стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну и начала войны в Тихом океане.


Атака японской авиации и флота на этот гавайский порт стала полной неожиданностью для американского командования. Во время атаки японскими военными самолетами и подводными лодками в декабре 1941 года был нанесен серьезный удар по силам Тихоокеанского флота США, погибло более 2 тысяч военнослужащих. Америка в тот же день объявила войну Японии, что означало ее вступление во Вторую мировую войну. В то же время ряд историков придерживается мнения, что это США знали о готовящейся атаке, но не остановили ее, так как руководству страны было необходимо изменить общественное мнение, выступавшее до этого против вступления Америки в войну. Это мнение основано на том, что до атаки американскими военными были перехвачены японские шифровки с указанием места и времени нападения.

28.12.2016
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