Предприятия ОПК по итогам 2016г погасят долг перед Сбербанком на 300 млрд руб. - Греф

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Оборонные предприятия по итогам 2016 года суммарно погасят долг перед Сбербанком на 300 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете "Ведомости".

"Нам эти заемщики погасят больше 300 млрд руб. Будет заметное снижение активов в сегменте ОПК, потребуется какое-то время для размещения денежных средств в следующем году", - отметил Г.Греф.

По его словам, погашение кредитов клиентами ОПК в I квартале - явление регулярное. "Дополнительное погашение кредитов в декабре этого года ранее не было запланировано банком. С учетом данного погашения на следующий год планируем обеспечить рост портфеля более чем на 5%", - рассказал глава Сбербанка.

Как сообщалось, в октябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство в 2016 году закроет большую часть кредитных схем оборонных предприятий по выполнению программы вооружений - на 800 млрд рублей из 1 трлн рублей.