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F-35. "Смертельный пакет", "боевое облако" и "шоссе смерти"

29.12.2016 Военный паритет 35 0
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F-35B
Четыре стелс-истребителя F-35B Lightning II над десантным кораблем USS America (LHA 6)
Источник: U.S. Navy

Бывший директор бюджетного управления ВВС США генерал Ларри О. Спенсер (Larry O. Spencer), прослуживший в военной авиации более 40 лет, выступил против отмены или ограничения программы стелс-истребителя F-35.


Спенсер заявил, что альтернативы этой программе у США нет. ВВС должны закупить эти самолеты в достаточном количестве, чтобы иметь потенциал доминирования по всей планете для поддержания мира и стабильности. Этот самолет имеет уникальные экспедиционные возможности, которые позволят развертывать их по всему земному шару в очень короткие сроки благодаря новейшей системе логистики.


Другим важнейшим аспектом является возможность применения в будущем уникальной боевой связки, которой не будет ни у кого - "смертельного пакета" (lethal package) из бомбардировщиков В-21, истребителей F-22 и F-35. Эта концепция может быть названа и как "боевое облако" (combat cloud), и позволит сохранить технологическое превосходство США над потенциальными противниками, что обеспечит четкое и недвусмысленное сдерживающее действие.


Ни одна военная операция не может быть успешно выполнена без контроля с воздуха. Любой сомневающийся может посмотреть фотографии "шоссе смерти" (highway of death), когда отступающие из Кувейта войска Саддама Хусейна были уничтожены мощными ударами с воздуха.


После отмены производства F-22 истребитель F-35 остался единственной истребительной программой США. Важность этой программы не имеет себе равных в мире и она является нашим лучшим решением, подытожил ветеран Пентагона.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Кувейт
США
Продукция
F-22
F-35

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