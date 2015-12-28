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НПК "Уралвагонзавод" передана "Ростеху"

29.12.2016 bmpd.livejournal.com 34 0
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В.В. Путин
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно указу, подписанному 27 декабря 2016 года Президентом России Владимиром Путиным, принадлежащие государству 100 процентов акций АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" переданы в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".


Комментарий bmpd. Данный указ можно оценить как важнейший шаг к созданию под эгидой ГК "Ростех" объединенной государственной бронетанковой корпорации, в которую, помимо ядра в виде АО "НПК "Уралвагонзавод", войдут также недавно перешедшие под контроль "Ростеха" предприятия бывшего военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» во главе с АО "Курганский машиностроительный завод".

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир

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