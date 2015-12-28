НПК "Уралвагонзавод" передана "Ростеху"
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Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России
Согласно указу, подписанному 27 декабря 2016 года Президентом России Владимиром Путиным, принадлежащие государству 100 процентов акций АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" переданы в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".
Комментарий bmpd. Данный указ можно оценить как важнейший шаг к созданию под эгидой ГК "Ростех" объединенной государственной бронетанковой корпорации, в которую, помимо ядра в виде АО "НПК "Уралвагонзавод", войдут также недавно перешедшие под контроль "Ростеха" предприятия бывшего военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» во главе с АО "Курганский машиностроительный завод".
28.12.2016
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