Китайский авианосец озадачил Японию и встревожил Тайвань



Истребитель J-15 взлетает с авианосца "Ляонин". 23 ноября 2012. Источник: news.xinhuanet.com Истребитель J-15 взлетает с авианосца "Ляонин". 23 ноября 2012. Источник: news.xinhuanet.com

Пекин не жалеет средств на модернизацию Военно-морских сил

Первый авианосец КНР в сопровождении пяти кораблей проплыл мимо Японских островов в Тихий океан. Когда в 1990-х Пекин купил этот недостроенный корабль у Украины, СМИ писали, что его превратят в плавучее казино. Сегодня "Ляонин" считается кузницей кадров для флота. Как отмечает эксперт, пройдет 10-15 лет, прежде чем Китай обзаведется флотилией авианосцев. Но его летчики уже сейчас обладают нужной квалификацией, а новые корабли строятся с учетом достижений США, а также опыта Бразилии и других стран.

Агентство UPI называет поход группы китайских кораблей демонстрацией силы. Ведь "Ляонин" впервые прошел в водах между японскими островами Окинава и Мияко в западную часть Тихого океана. Япония направила для слежки за боевой группой патрульный самолет. Однако "Цзефанцзюньбао", газета китайских вооруженных сил, утверждает, что рейд в "голубые воды" океана осуществляется в соответствии с ежегодными планами учений.

Как бы то ни было, "Ляонин" превратился если не в эффективное средство современного боя, то в школу подготовки пилотов и моряков для новых авианосцев, которые либо уже строятся, либо проектируются. В декабре прошлого года китайское Министерство обороны подтвердило, что создается второй авианосец. А в докладе Пентагона за прошлый год говорится, что Китай может создать значительное число авианосцев в следующие 15 лет.

Китай купил недостроенный советский авианосец у Украины в 1998 году. Его путешествие на буксире из Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы, вокруг Африки в Китай стало предметом бесчисленных спекуляций в прессе. Писали, что Пекин намерен превратить корабль то ли в плавучий отель, то ли в казино.

Но как указал в беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, "Китай подошел к созданию своего будущего авианосного флота основательно. По статусу эта программа сопоставима с программой освоения космоса. Туда отбирают лучших летчиков".

Опыт действий российского авианосца в Сирии показывает, что освоение этой техники связано с трудностями. Наш корабль долго не использовался, потом его решили применить в боевых условиях. У китайцев иной подход. Они стремятся максимально использовать международные опыт и технологии.

Китайцы ознакомились поначалу с австралийским авианосцем Melbourne, который им был продан на металлолом. Они также изучали на месте, как работает бразильский авианосец Sao Paulo. "За основу китайцы взяли американскую концепцию. Энергетическая установка должна быть атомной. А катапульта - электромагнитной. Такие у американцев устанавливаются только на современных кораблях", - пояснил Кашин.

Рейд "Ляонина" ударил и по туго натянутым нервам руководителей Тайваня. Ведь флотилия обошла остров с юга, а дней десять назад его облетели с севера китайские бомбардировщики. Не означает ли это, что Пекин готовит военную операцию против острова, который считает отколовшейся китайской провинцией? Вопрос не праздный. Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение признание Вашингтоном факта существования "одного Китая". А эта формула до сих пор служила сохранению статус-кво в Тайваньском проливе.

По закону, действующему в США, они не обязаны оборонять Тайвань от китайского вторжения. Но обязались поставлять ему вооружения. Поэтому президент США Барак Обама на днях подписал военный бюджет США, в котором предусмотрено военное сотрудничество с Тайванем. Китай незамедлительно заявил протест Вашингтону.

Неудивительно, что в Тайбэе обеспокоены. "Мы не хотим стать пешкой в игре между Вашингтоном и Пекином", - сказал корреспонденту "НГ" тайваньский дипломат.

Владимир Скосырев