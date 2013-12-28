ФРП одобрил десять займов объемом более 2 миллиардов рублей на импортозамещающие проекты



Логотип Фонда развития промышленности

Источник: Минпромторг Логотип Фонда развития промышленностиИсточник: Минпромторг

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге России одобрил десять льготных займов общим объемом более 2 млрд рублей на импортозамещающие проекты. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд рублей инвестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти одобренных проектов – 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Петербургская компания «Интра» разрабатывает в Миассе Челябинской области технологию безостановочных ремонтов промышленного оборудования на предприятиях ТЭК. В частности, технология позволит герметизировать протечки без остановки производства, а также делать врезки и перекрытия в трубопроводах под давлением без остановки перекачки продукта. Стоимость проекта – 300 млн рублей, из которых 150 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Предприятие «Титан» будет выпускать в Ростовской области прицепы для грузовиков и сельхозтехники, в том числе на экспорт. Стоимость проекта – 326,7 млн рублей, из которых 150 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Московское предприятие «Шлифовальные станки» будет выпускать станки с ЧПУ для предприятий авиационной, автомобильной, двигателестроительной и нефтегазовой промышленности. Стоимость проекта – 285,9 млн рублей, из которых 200 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Шлифовальная группа оборудования – одна из наиболее важных для полноценного развития станкоинструментальной отрасли. Заявленные в проекте станки для обработки изделий из труднообрабатываемых материалов являются в определенной степени уникальными и производятся на территории России в крайне ограниченном объеме. В настоящее время доля импорта на рынке станков с числовым программным управлением составляет около 90%. Техническое перевооружение их производства позволит занять до 25% российского рынка станков с ЧПУ в течение пяти лет за счет импортозамещения», – отметил Василий Осьмаков.

Кировская компания «Авва рус» локализует производство антибактериального средства на основе амоксициллина в виде растворяющихся во рту таблеток. Лекарство входит список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Стоимость проекта – 620 млн рублей, из них 50 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Русская теплоизоляционная компания из подмосковной Щербинки будет выпускать теплоизоляционные материалы на основе вспененного синтетического каучука, которые сегодня на 100% импортируются. Стоимость проекта – 248 млн рублей, из которых 110,6 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Рязанский станкозавод со своими токарными и специальными станками для машиностроения планирует занять до 25% российского рынка за счет замещения импортной продукции. Стоимость проекта – 770 млн рублей, из которых 500 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Завод «Век» из Екатеринбурга займется производством современных энергоэффективных лифтов. Применение композитных материалов позволит снизить вес кабин на 30%. Стоимость проекта – 189,3 млн рублей, из них 92,5 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Ежегодно в России вводится в эксплуатацию около 36–37 тысяч лифтов. В лифтовом парке страны их насчитывается более 500 тысяч, из которых 90% эксплуатируются непосредственно в жилом фонде. При этом около 150 тысяч лифтов установлены более 25 лет назад, выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Реализация данного проекта будет способствовать решению этой проблемы. Отмечу также, что каждый год в России устанавливается около 12–13 тысяч импортных лифтов. Поэтому производство современных, безопасных и энергоэффективных лифтов отечественного производства было включено Минпромторгом в план мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения», – сказал Василий Осьмаков.

Научно-производственное объединение «Мехинструмент» будет выпускать в Нижегородской области кабины для европейских тракторов Deutz-Fahr. Кабины планируется производить из российских комплектующих. Реализация проекта позволит снизить себестоимость тракторов на 25%. Стоимость проекта – 102,7 млн рублей, из которых 51 млн может быть предоставлен ФРП в виде льготного займа.

Компания «Бакулин моторс групп» будет производить во Владимирской области современные автобусные платформы на различных видах топлива и альтернативных источниках энергии с уровнем локализации 90%. Стоимость проекта в части ФРП – 2 млрд рублей, из которых 500 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Мануфактура Балина» наладит в Ивановской области производство высококачественного котонина (лен, переработанный до хлопкообразного состояния) для изготовления экологически чистых «зеленых» тканей. Ткани востребованы на рынке, так как подходят для производства штор, постельного белья евростандарта, одежды. Около 30% продукции компания намерена экспортировать. Стоимость проекта – 502 млн рублей, из которых 200 млн могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон. Проекты компаний, сумма займа которых превышает 250 млн рублей, должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП. Компании БМГ одобрен заем по программе «Проекты консорциумов», «Рязанскому Станкозаводу» и «Шлифовальным станкам» – по станкостроительной программе, остальным – по программе «Проекты развития». С их условиями можно ознакомиться на сайте ФРП http://frprf.ru/zaymy/.

С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 111 проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 31,1 млрд рублей. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, более 95,4 млрд рублей и создать более 11,3 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 126,5 млрд рублей.