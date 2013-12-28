Вопрос о новом генсеке ОДКБ будет рассмотрен в апреле, заявил Бордюжа
|
|
Николай Бордюжа
Источник: topwar.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Вопрос о генеральном секретаре ОДКБ будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле, заявил в понедельник журналистам генсек организации Николай Бордюжа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.
"Договорились, что в апреле месяце пройдёт очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала ", - сказал Бордюжа журналистам.
В Санкт-Петербурге в понедельник проходит саммит ОДКБ. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.
27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Сенаторы ратифицировали соглашение о воинских перевозках в рамках ОДКБ
23.12.2016 Главком Сухопутных войск РФ сообщил об успешном выполнении всех поставленных задач
22.12.2016 Десант будущего
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
21.12.2016 Минобороны России пригласит страны НАТО на Армейские международные игры
16.12.2016 Дмитрий Рогозин отправляется в Баку
16.12.2016 Генштаб: РФ в 2016 году осуществляла военное сотрудничество более чем с 80 странами
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности