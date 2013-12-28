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Индия вооружается INSASИндия вооружается INSAS

28.12.2016 Warspot 91 0
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INSAS
Винтовка INSAS
Источник: indiatimes.com

Индийская армия получит на вооружение новую версию винтовки INSAS. 15 ноября, портал chinatopix.com сообщил о том, что Минобороны Индии приняло решение закупить винтовки INSAS Excalibur Mark-I в качестве «временного оружия».


INSAS (Indian National Small Arms System) — система стрелкового вооружения, поступившая в индийскую армию в 1998 году. Планировалось, что INSAS будет включать в себя автоматическую винтовку, укороченный автомат и лёгкий ручной пулемёт, но на вооружение были приняты лишь автоматическая винтовка и ручной пулемёт, имеющие высокую степень унификации. INSAS разрабатывался в качестве замены британской автоматической винтовке L1A1 и имеет калибр 5,56×45 мм.


​Винтовка INSAS
Источник: indiatimes.com

Винтовка INSAS, разработанная компанией Indian State Ordnance Factory Board в 80-е годы, подверглась критике со стороны военных из-за низкого качества сборки, большой массы и отсутствия режима автоматического огня (может стрелять только в одиночном режиме и сериями по три патрона). Кроме того, Минобороны Индии приняло решение отказаться от 5,56-мм патрона как недостаточно мощного, вооружив армию стрелковым оружием калибра 7,62×51 мм. Для этого в 2011 году был объявлен тендер на закупку более 65 000 винтовок калибра 7,62 мм с последующим налаживанием производства этого оружия в Индии. Однако победитель так и не был выбран, поскольку ни одна из представленных моделей не соответствовала всем требованиям тендера.


Автомат INSAS Excalibur Mark-I
Источник: chinatopix.com

В сентябре этого года Минобороны Индии объявило тендер на закупку 185 000 винтовок калибра 7,62×51 мм. Поскольку тендерная процедура может растянуться на несколько лет, а винтовки INSAS «безнадёжно устарели», военное ведомство приняло решение закупить 5,56-мм автоматы INSAS Excalibur Mark-I в качестве «временного оружия», которое будет использоваться до поступления на вооружение новых 7,62-мм винтовок.


От базовой версии INSAS винтовка Excalibur отличается меньшей массой, укороченным стволом (400 мм), а также наличием режима автоматического огня и планки Пикатинни. По сути Excalibur является тем самым укороченным автоматом, который изначально планировался в системе INSAS. Новые автоматы будут направлены в специализированные антиповстанческие подразделения и другие части сухопутных войск.

27.12.2016
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Страны
Великобритания
Индия

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