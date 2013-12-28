Российская экономика заканчивает год на позитиве



Владимир Путин во время посещения петербургского завода «Климов»

Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский Владимир Путин во время посещения петербургского завода «Климов»Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский

Российская экономика показала свою приспособляемость к новым реалиям

2016 год заканчивается в экономике России на позитивных нотах, создавая задел для того, чтобы следующий год был еще более благополучным. Несмотря на пессимизм в начале года на фоне очередного обвала нефти и геополитики, во втором полугодии Россия в очередной раз доказала свою устойчивость и гибкость. Каких именно успехов достигла российская экономика?

Еще год назад многие экономисты и эксперты были пессимистично настроены по поводу того, как переживает 2016 год российская экономика. Однако, несмотря на очередной обвал на нефтяном рынке и геополитические сложности в начале, российская экономика снова многих удивила. В декабре 2015 года многие ждали, что ВВП России в 2016-м упадет как минимум на 2%. Однако действительность оказалась не такой мрачной.

Несмотря на провальное из-за обвала нефти первое полугодие, во втором полугодии российская экономика снова показала свою приспособляемость к новым реалиям и устойчивость. В ноябре ВВП России уже даже вернулся к росту. С очисткой от сезонного фактора этот показатель вырос на 0,1% в месячном исчислении, говорится в новом мониторинге Минэкономразвития. Об этом же успехе говорил и Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу.

С каждым месяцем ситуация становилась все лучше. За девять месяцев 2016 года ВВП РФ сократился на 0,7% год к году, за 11 месяцев сокращение оценивается уже в 0,6% год к году. А по итогам всего 2016 года будет минус 0,5%, ожидают в МЭР. При этом, как напомнил глава государства, ВВП страны в прошлом году снизился на 3,7%.

Немаловажно, что России удалось в этом году добиться рекордно низкого уровня инфляции. В этом году инфляция будет уверенно меньше 6% - скорее всего, около 5,5%, сказал Путин. Для сравнения: в 2015 году инфляция была 12,9%.

Одним из успехов этого года можно назвать в целом умеренно жесткую денежно-кредитную политику ЦБ. "Одной из приоритетных задач ЦБ является снижение инфляции до целевого уровня 4% в 2017 году. Это можно назвать KPI для руководства ЦБ РФ. И с данной задачей регулятор пока справляется вполне успешно", - говорит ведущий аналитик "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова. Уходящий год показал, что участники рынка следуют за уровнем ставок ЦБ, поэтому стоит ожидать их дальнейшего снижения. Вслед за ключевой ставкой снижаются и депозитные доходности, и ставки по кредитам, ожидает эксперт.

"Стабилизировался курс валюты, доллар упал с 80 до 61 рубля за доллар. В этом - одна из причин того, что и инфляция продолжает уменьшаться. Основным фактором для этого стало повышение нефтяных цен с 30 до 55 долларов за баррель", - отмечает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

Нельзя не отметить, что риски обвала рубля, которые существовали в 2015 году и в первой половине 2016 года из-за волатильности цен на нефть, снизились благодаря договоренностям нефтедержав по сокращению добычи. Рубль в этом году вообще стал одной из лучших сырьевых валют, сумев сильно укрепиться к доллару и к евро. Договоренности стран, входящих и не входящих в ОПЕК, дают основание надеяться на то, что курс рубля будет более или менее стабильным и в новом году.

Кроме того, жесткие действия ЦБ и Минфина последних двух лет по ограничению денежной массы и спроса на валюту позволили стабилизировать ситуацию с инфляцией и курсом, добавляет Гойхман.

Что касается бюджета, то его дефицит в этом году составит 3,7% ВВП, что хуже показателей прошлого года. Однако "это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более 70 миллиардов долларов", подчеркнул президент.

Замедлилось также падение инвестиций в основной капитал до 3%. Хотя ранее ожидался спад на уровне 3,7%. "Оценка темпов сокращения инвестиций в основной капитал за 2016 год уточнена на фоне опубликованной Росстатом статистики за третий квартал", - пояснили в МЭР. При этом инвестиции в основной капитал по итогам III квартала 2016 года выросли на 0,3%, до 3,81 трлн рублей.

"Отмечу также замедление оттока капитала из страны. Так, чистый отток капитала по итогам девяти месяцев сократился в пять раз", - говорит Анна Устинова.

Конечно, проблемы все еще сохраняются. Например, в том году так и не ожил потребительский спрос, да и реальные доходы населения продолжали падать. Однако и тут наметилась положительная тенденция. МЭР спрогнозировало рост реальных зарплат по итогам года на 0,5%. Причем ранее ждали роста на 0,3%. В целом прирост заработных плат наблюдается уже в течение последних четырех месяцев.

Реальная экономика

Выходу российской экономики из штопора способствовало не только сельское хозяйство, которое продолжает оставаться драйвером и показывать рост более чем на 4%. Важно, что после долгого падения наконец наметился рост промышленного производства. Причем МЭР улучшило оценку его роста в этом году с 0,4% до 1%. Пересмотр прогноза последовал за публикацией Росстатом уточненных данных по промпроизводству. По ним, за 11 месяцев промпроизводство выросло на 0,8%, а в ноябре 2016 года - сразу на 2,7%. Рассчитываемый Минэкономразвития сезонно сглаженный индекс также свидетельствует о росте промышленного производства в ноябре. По данным министерства, оно увеличилось на 1% к предыдущему месяцу.

"Рост (ВВП) происходит за счет роста в некоторых отраслях экономики. Плюсы в машиностроении, например, по легкой и перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству, естественно. Сейчас рост там 4,1%. По этому показателю динамика очень хорошая, ее надо сохранить", - говорил Владимир Путин.

Рост промышленного производства в России по итогам 2016 года может составить 0,7-0,9%, заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ. По некоторым отраслям промышленности фиксируется серьезный рост - до 20 с лишним процентов, добавил он. "А в целом будет небольшой, до единицы - 0,7-0,9% (рост) промышленного производства, а в Крыму - 6%, в Севастополе - 25% рост промышленного производства", - отметил президент.

"Импортозамещение дает свои плоды, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%", - сказал президент. В стране сделаны "очень серьезные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, легкой промышленности, тяжелом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на сто процентов российская". А в российском оборонно-промышленном комплексе в последнее время наблюдается взрывной рост производительности труда.

Наконец, Россия по многим высокотехнологичным отраслям экономики остается абсолютно конкурентоспособна. Россия является безусловным лидером в таких направлениях, как ядерные технологии и ракетно-космические технологии, в некоторых отраслях авиации, в оборонном комплексе, напомнил Путин.

Конечно, локомотивом российской экономики является сейчас сельское хозяйство. "Сельское хозяйство - единственный сектор экономики, который в последние несколько лет устойчиво растет. Это не просто драйвер роста, это отрасль, которая задает тон и настроение. Продукты - это то, с чем люди сталкиваются каждый день, хотят видеть на полках качественные и доступные по цене продукты, и российского производства", - заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на втором Всемирном зерновом форуме.

В 2016 году рост сельхозпроизводства составит более 4%, отметил успехи аграриев президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Драйвером роста АПК остается зерно. Уходящий год принес рекордный в постсоветской России урожай зерна. Еще летом стало понятно, что такого урожая наша страна не знала со времен СССР. Тогда Минсельхоз прогнозировал сбор зерна на уровне 110 млн тонн. Позже прогноз пересматривался несколько раз в сторону повышения. Теперь ждем урожай свыше 119 млн тонн. "Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу", - говорил Путин. Для сравнения, в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна.

Экспорт зерна приносит 70% доходов от общего объема сельскохозяйственного экспорта России. "Мы в Минсельхозе считаем, что с учетом падения цен на нефть на первое место выходит производство зерна. Зерно - это наша нефть", - говорил глава Минсельхоза Ткачев.

Поддержка предприятий АПК в ряде регионов РФ в следующем году сохранится на уровне 2016 года.

Росту сельского хозяйства также способствует продолжающееся импортозамещение. Российские продукты уже на 78% составляют ассортимент молочной и мясной продукции в магазинах РФ, подсчитал глава Минсельхоза. Это прямое следствие роста производства.

Так, в этом году, как ожидает Минсельхоз, прирост производства животноводческой продукции составит 5%. Производство молока вырастет на 1%, хотя в России по-прежнему сохраняется дефицит молока, который оценивается в 7 млн тонн. Производство тепличных овощей по итогам 2016 года вырастет на 25% - до 800 тыс. тонн. Однако для обеспечения продовольственной безопасности необходимо увеличивать производство тепличных овощей на 200 тыс. тонн ежегодно - чтобы к 2020 году их объем составил 1,8 млн тонн. Для этого в течение ближайших пяти лет потребуется модернизация не менее 2 тыс. га тепличных комплексов, считают в Минсельхозе.

Что касается фруктов, то их производство в России в этом году увеличится на 7% и достигнет 3 млн тонн. В целом, по расчетам Минсельхоза, Россия через пять-семь лет выйдет на самообеспеченность по всем видам сельхозпродукции - за исключением, конечно, экзотики.

Как видим, наиболее быстрыми темпами восстанавливается сельское хозяйство. Дело в том, что именно здесь проявилось преимущество низкого рубля. "Импорт продовольствия стал намного дороже. И наши аграрии получили хороший внутренний спрос и возможность увеличить производство своей продукции, во многом взамен импортной", - поясняет Марк Гойхман. Так, с начала 2014 года по август 2016 года доля ввоза в торговле продуктов питания сократилась с 34% до 22-24%, по данным аналитического агентства АКРА. Удельный вес импорта в потреблении свинины снизился с 17% до 9%, птицы - с 18% до 10,5%, сыров - с 46% до 22%. Россия почти на 100% заместила ввоз зерна, сахара, растительного масла, гречихи, картофеля.

Еще один важный признак устойчивости российской экономики - это наблюдаемый рост прибылей банков. За первые восемь месяцев 2016 года прибыль российских банков составила 532 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года в семь раз. "При этом важно отметить, что зафиксирован рост кредитования, то есть источником банковской прибыли теперь служит не только выгодное размещение пассивов", - говорит Анна Устинова.

Таким образом, создан задел для того, чтобы в следующем году российская экономика начала расти год от года. А если оправдаются надежды на Трампа и постепенное ослабление санкций со стороны США и Европы, то это станет еще одним благотворным фактором для российской экономики.

Неверие же российской оппозиции в успех российской экономики, в ее стабилизацию лишь в очередной раз показывает полную беспомощность оппозиционеров. "Тот же факт, что в оппозиции постоянно говорят о том, что в стране все плохо, не удивителен - на то она и оппозиция. Однако в нынешнем ее плачевном положении это не более чем информационный шум", - считает директор аналитического центра "Московский регион" Алексей Чадаев. "Год выдался у оппозиции, мягко говоря, так себе. И причина в самих оппозиционерах: основной ньюсмейкинг у них - это скандал. Скандальные заявления, внутренние разборки. Достаточно вспомнить недавнее заявление Божены Рынской о погибших в авиакатастрофе журналистах НТВ. Каких-то политических решений, призванных изменить к лучшему ситуацию, они не находят", - говорит газете ВЗГЛЯД эксперт.

Ольга Самофалова, Никита Голобоков