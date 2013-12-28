Чемезов пригрозил металлургам



Сергей Чемезов

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей ЧемезовИсточник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

"Ростех" обратится в правительство с просьбой повлиять на рост цен на сталь

"Ростех" намерен пожаловаться в правительство на резкий рост цен на сталь со стороны российских сталелитейных производителей, сообщил президент госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, те подняли цены на 30% по сравнению с прошлым годом. Во время предыдущих конфликтов власти называли повышение экспортных пошлин в качестве возможной меры сдерживания цен. Но такой шаг будет противоречить правилам ВТО и общеэкономическим рыночным законам, напоминают эксперты.

"У нас сейчас большая проблема с металлургами, они подняли цену очень высоко, на 30%. Сразу на 30%, я еще понимаю до 10%. Поэтому мы будем обращаться в правительство с просьбой как-то повлиять", - отметил Чемезов.

По данным отчета БКС, внутренние цены на горячекатаный прокат за год выросли на 32,7%, до $459 за тонну. Экспортные цены на горячекатаный прокат в черноморских портах увеличились на 51% год к году, до $435 за тонну. Рост цен связан с повышением себестоимости производства стали, который обусловлен увеличением цен на коксующийся уголь.

Согласно прогнозу БКС, уголь подорожает до $285 за тонну в первом квартале 2017 года. Это приведет к дальнейшему росту цен на сталь, в частности, экспортные цены на горячекатаный прокат по FOB "Черное море" могут повыситься на 15%, до $550 за тонну.

Машиностроительные и вагоностроительные предприятия являются одними из основных потребителей стали. В состав госкорпорации входят "Вертолеты России", "КамАЗ", "АвтоВАЗ", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, "Станкопром", "Техмаш", "Швабе", "Калашников" и другие. В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в состав "Ростеха" войдет и Уралвагонзавод (УВЗ). Позднее министр уточнил, что УВЗ станет одной из структур госкорпорации в первом полугодии 2017 года. Чемезов уточнил, что окончательное решение о включении УВЗ в "Ростех" еще не принято.

В Минэкономразвития сообщили, что введение экспортной пошлины на прокат и руду (такие меры предлагались ведомством в 2011-2012 годах) не обсуждается и поручений по разработке методов торможения цен на сталь не поступало. Как пояснила представитель ведомства, в текущей ситуации, когда цены на стальную продукцию растут, предприятиям, которые ее закупают, предпочтительнее заключать долгосрочные контракты. Российские металлургические компании ММК, "Северсталь", НЛМК, Evraz не ответили на запрос "Газеты.Ru".

Похожие конфликты разгорались между металлургами и машиностроительными и вагоностроительными компаниями неоднократно.

В декабре 2011 года на рост цен на сталь пожаловались не только вагоностроители и автопроизводители, но и производители труб. В 2011 году стоимость проката достигала $600 за тонну. Тогда Минэкономразвития также предлагало ввести пошлину на прокат в размере 10%, а на железную руду - 30%. Но позднее напряженность была сглажена с помощью заключения долгосрочных контрактов между сталелитейщиками и компаниями-потребителями.

Ситуация вновь обострилась на фоне обесценивания рубля в 2014 году: металлургические компании повысили цены для российских вагоностроительных предприятий. В ноябре 2014 года сталелитейные предприятия заявили о росте стоимости проката на 15-30% в 2015 году. В ответ вагоностроительные компании пожаловались на металлургов правительству. В начале 2015 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможном увеличении экспортных пошлин на металлы для предотвращения роста цен на внутреннем рынке. Но цены на сталь в 2015 году пошли вниз и достигли многолетнего минимума: к декабрю 2015 года они упали до $300 за тонну, и вопрос решился сам собой.

"Это вечный спор, в течение последних десяти лет такая ситуация повторялась уже несколько раз. Цены растут, все идут жаловаться. У нас все любят пожаловаться, чтобы правительство что-то сделало: валютные ипотечники, сталелитейщики, вагоностроители. Но мы живем в рыночной экономике, ничего не сделаешь. Надо повышать цены на свою продукцию", - полагает Андрей Третельников из TKC Partners.

Он не верит, что правительство решится на повышение экспортных пошлин: "Я не думаю, что это решит ситуацию. Правительство больше потеряет, если введет пошлины. Наши сталелитейщики потеряют конкурентоспособность в случае их введения. Это поможет одному "Ростеху" и убьет всю отрасль". Он также напомнил, что такой шаг будет противоречить правилам Всемирной торговой организации, членом которой Россия стала в 2012 году.

Елена Платонова