Ан-132D заинтересовал иностранных партнеров



Выкатка на авиационном заводе "Антонов" самолета-демонстратора Ан-132D. Киев, 20.12.2016

Источник: Олег В. Беляков / spotters.net.ua Выкатка на авиационном заводе "Антонов" самолета-демонстратора Ан-132D. Киев, 20.12.2016Источник: Олег В. Беляков / spotters.net.ua

Глава "Антонов" Роман Романов сообщил, что предприятие получило ряд звонков от потенциальных партнеров из разных уголков мира, которые заинтересовались инновационной новинкой.

Новый украино-саудовский самолет Ан-132D, построенный без использования российских комплектующих, заинтересовал потенциальных партнеров из разных стран мира, заявил в понедельник глава авиастроительного предприятия "Антонов" Роман Романов.

Самолет Ан-132D был построен предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства. Компания с лета 2015 года начала курс на импортозамещение российских комплектующих для самолетов. Согласно заявлениям разработчика, самолет предназначен для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах.

"В день выкатки современного самолета Ан-132D мы получили ряд звонков от потенциальных партнеров из разных уголков мира, которые заинтересовались инновационной новинкой. "Укроборонпром" имеет все возможности, чтобы удовлетворить этот спрос", - цитирует слова Романова пресс-служба предприятия.

В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D должна была проходить на мощностях "Антонова" в Киеве.