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Саперы ЗВО в 2016 году ликвидировали более 30 тысяч взрывоопасных предметов

28.12.2016 РИА Новости 85 0
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Защитные костюмы ОВР-2-02
Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02
Источник: defendingrussia.ru

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 1,8 тысячи заявок на ликвидацию более 30 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны выполнили военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) в 2016 году, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

В основном саперы обезвреживали артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

"Более 1800 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны выполнено с начала 2016 года инженерно-саперными подразделениями ЗВО. Только в декабре группы разминирования ЗВО произвели ликвидацию свыше 500 боеприпасов, а с начала года - более 30 тысяч", - сказал Мугинов.

Он отметил, что рост количества обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов стал возможен благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, находящиеся на значительном заглублении.

Операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования. Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны ЗВО, где уничтожаются методом подрыва.

27.12.2016
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