Китай выступает против гонки вооружений в космическом пространстве



Ракета-носитель Long March-7

Источник: Жэньминь жибао Ракета-носитель Long March-7Источник: Жэньминь жибао

Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе и его милитаризации. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

В документе отмечается, что космическая отрасль Китая подчиняется и служит общей стратегии развития страны и придерживается принципа инновационного, координированного, мирного и открытого развития.

Китай рассматривает самостоятельные инновации в качестве ядра развития космического дела и намерен осуществить важные космические научно-технические проекты, укрепить технические инновации, углубить структурно-институциональные реформы в целях стремительного развития отечественной космической отрасли.

В Белой книге указывается, что Китай выступает за активное развертывание международного сотрудничества в космической области на основе равенства, взаимной выгоды, мирного использования и инклюзивного развития для обеспечения совместного прогресса и долговременного устойчивого развития космического дела человечества.