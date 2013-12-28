Китай выступает против гонки вооружений в космическом пространстве
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Ракета-носитель Long March-7
Источник: Жэньминь жибао
Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе и его милитаризации. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
В документе отмечается, что космическая отрасль Китая подчиняется и служит общей стратегии развития страны и придерживается принципа инновационного, координированного, мирного и открытого развития.
Китай рассматривает самостоятельные инновации в качестве ядра развития космического дела и намерен осуществить важные космические научно-технические проекты, укрепить технические инновации, углубить структурно-институциональные реформы в целях стремительного развития отечественной космической отрасли.
В Белой книге указывается, что Китай выступает за активное развертывание международного сотрудничества в космической области на основе равенства, взаимной выгоды, мирного использования и инклюзивного развития для обеспечения совместного прогресса и долговременного устойчивого развития космического дела человечества.
27.12.2016
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