Bae Systems представляет первый AMPV



Бронетранспортер AMPV

Источник: BAE Systems Бронетранспортер AMPVИсточник: BAE Systems

Многоцелевая бронированная машина AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) должна обеспечить армии США с повышенной мобильностью, живучестью, защитой и боевым превосходством.

"Опытный образец машины AMPV является результатом плотного сотрудничества между армией и нашей промышленной группой", сказал Бич Дэй (Beach Day), директор программы AMPV в BAE Systems Combat Vehicles. "Благодаря этим отношениям мы смогли разработать машину, которая является современным надежным решением, которое отвечает потребностям сегодняшнего солдата и перспективных вооруженных сил".

AMPV является современной, очень гибкой машиной, которая может изготавливаться в пяти вариантах и предназначена для замены семейства бронетранспортеров М113 времен войны во Вьетнаме. Это отработанное, экономически эффективное решение, в котором используются конструктивные решения, проверенные на боевой машине пехоты Bradley и самоходной артиллерийской установке M109A7. Она соответствует требованиям по мобильности и защищенности, которые позволяют AMPV маневрировать вместе с остальной частью боевой группы танковой бригады (ABCT). Максимальная унификация внтри ABCT снижает риски, связанные с принятием на вооружение новых машин и обеспечивает значительную экономию средств для армии США.

В декабре 2014 года BAE Systems заключила контракт стоимостью до $ 1,2 млрд. Контрактом предполагалось выполнение этапов Проектирование, производство и разработка (EMD), а также Изготовление установочной партии (LRIP) программы AMPV. Первоначальный платеж в размере $ 383 млн в рамках этапа EMD был направлен на разработку и изготовление 29 машин во всех вариантах: машина общего назначения, командирская машина, самоходный миномет, медицинская эвакуационная и медицинская машины.

После передачи первого опытного образца в течение 2017 года продложится поставка остального количества опытных образцов, после чего в 2018 году начнутся их испытания.

Сергей Вэй