Вооруженные силы РФ в 2016 году получили почти 140 летательных аппаратов, 24 корабля и две подлодки - Шойгу
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на просмотре робототехнике в Ржевке
Источник: http://www.tetis-pro.ru/
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2016 году в Вооруженные силы РФ поступили 139 летательных аппарата, 24 надводных корабля и две многоцелевые подводные лодки, сообщил министр оборы РФ Сергей Шойгу.
"В 2016 году мы продолжили плановое оснащение Вооруженных сил современной военной техникой, а также ремонт и модернизацию имеющихся образцов. В войска поставлено 139 летательных аппарата, 24 надводных корабля и судна обеспечения, 2 многоцелевые подводные лодки, 88 артилерийских систем, 764 боевые бронированные машины", - заявил С.Шойгу в ходе селекторного совещания, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Он подчеркнул, что в результате оснащенность частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3 %, исправность техники возросла до 94%.
"Укомплектованность Вооруженных сил личным составом достигает 93%", - сказал С.Шойгу.
27.12.2016
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