Российский робот научился "видеть" радиацию



Робот РТС-РР

Источник: Официальный сайт производителя/rtc.ru Робот РТС-РРИсточник: Официальный сайт производителя/rtc.ru

Спасатели МЧС получили электронных помощников нового поколения

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска (ЦСООР) МЧС оснастили новейшим робототехническим комплексом, способным полностью заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических заводах.

Изделие, разработанное в Государственном научном центре "Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК), способно работать как в полностью автоматическом режиме по заранее заложенным алгоритмам, так и под управлением оператора.

РТС-РР представляет собой шестиколесный вездеход, который при длине 1,5 м и ширине около 1 м весит чуть больше 250 кг. Над передней парой колес комплекса установлен многосуставный манипулятор, способный поднимать грузы весом до 10 кг.

- В настоящее время работы над изделием завершены, прошедшие испытания полностью подтвердили характеристики, заложенные на этапе разработки. В этом году робот начал поставляться специалистам ЦСООР, - рассказали "Известиям" в ЦНИИ РТК. - Упрощенный вариант робота поставлялся в войска радиационной, химической и биологической защиты и принимал участие в учениях.

В версии для МЧС робот оснащается дополнительной кабельной катушкой, позволяющей удаленно управлять им даже при полностью разряженных аккумуляторах. Также он оснащен уникальным прибором наблюдения - телегаммавизором, позволяющим прямо на экранах пульта управления увидеть местоположение источников радиации за счет специальных датчиков, регистрирующих местонахождение источников излучения и определяющих их силу. Полученные данные вычислительный блок устройства выводит поверх изображения, получаемого с камер, и оператор видит источники радиации как цветные пятна.

Пульт управления РТС-РР представляет собой пластиковый кейс, напоминающий в раскрытом состоянии большой ноутбук. Изнутри он оснащен двумя экранами, на один из которых выводится картинка с камеры, закрепленной непосредственно на корпусе, а на второй - изображение с камеры, установленной на манипуляторе.

По бокам от нижнего экрана на пульте управления установлены два джойстика, которые позволяют управлять роботом, как обычной игрушечной машинкой, с расстояния до 500 м по Wi-Fi или гибкому кабелю.

Отечественные эксперты полагают, что новые роботы станут серьезным подспорьем для спасателей МЧС.

- Уже во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС был привлечен ряд робототехнических средств, - рассказывает "Известиям" главный специалист ОКБ "Гидропроект", ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов. - Их применение на тот момент ограничивалось ведением радиационной разведки, взятием проб грунта, а также работами по очистке территории от радиоактивной пыли.

По словам специалиста, во время ликвидации аварии был получен колоссальный опыт по созданию таких робототехнических комплексов.

- Можно вспомнить робот "Клин-1", применявшийся для дезактивации прилегающих к станции территорий, а также созданный в кратчайшие сроки "Мобот Ч-ХВ", который использовался для очистки крыши и бетонирования кровли ЧАЭС, - рассказывает Острецов.

Эксперт посетовал, что советский и российский опыт совершенно не был учтен при устранении последствий катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии.

- Тогда выяснилось, что японские роботы не способны вести разведку в условиях сильного ионизирующего излучения, они горели один за другим. Что вынудило в конечном итоге отправить на ликвидацию людей, - констатирует Острецов.

Алексей Моисеев