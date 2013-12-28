Беспилотники не вписались в бюджет



Беспилотный КАМАЗ на базе КАМАЗ-5350

Источник: http://kamaz.org/ Беспилотный КАМАЗ на базе КАМАЗ-5350Источник: http://kamaz.org/

Автопроизводители из России не смогли получить субсидии на беспилотники

Обещанные правительством России внушительные субсидии на развитие беспилотных технологий остались невостребованными. Новаторам сулили выплачивать до 1 млрд рублей в месяц, покрывая до 97% всех издержек. Однако оказалось, что условия для получения "беспилотных" льгот слишком тяжелые и постоянно меняются. Чтобы получить поддержку государства в этом направлении, свои усилия объединили КамАЗ, ГАЗ, НАМИ и "Соллерс".

Около 7 млрд рублей на развитие беспилотных технологий в 2017 году планируют потратить автопроизводители, входящие в ассоциацию "Автонет", которая объединяет производителей и разработчиков беспилотных автомобилей. Сейчас ее членами числятся КамАЗ, группа ГАЗ, Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ", ПАО "Соллерс", "АвтоВАЗ". Ожидается, что половина этой суммы будет перечислена на развитие проекта из бюджетных средств, а остаток вложат сами участники "Автонета". Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор КамАЗа, лидер рабочей группы Сергей Когогин.

Главным образом участники рынка сконцентрируются над работой по созданию беспилотных грузовых транспортных средств. Дело в том, что положительный эффект от этого направления можно монетизировать гораздо быстрее, нежели от внедрения беспилотных легковушек.

К примеру, дорожники уже подсчитали, что проезжую часть, предназначенную отдельно для беспилотников, можно делать на 15-20 см уже, чем обычно. При этом сами грузовики без водителей могут ехать друг к другу гораздо ближе - не держать дистанцию примерно в 50 м, а сократить ее до 15 м. В "Автодоре", в свою очередь, подтвердили, что в 2017 году на трассе М11 в обход Вышнего Волочка протестируют автомобили-беспилотники во время оживленного трафика.

"Сейчас нет ни одного крупного автоконцерна, который не занимался бы развитием беспилотных технологий, - сказал Когогин. - Уже есть ряд рабочих примеров из разных стран, когда машины выполняют задания без участия водителей. Это машины для доставки руды, коммунальный транспорт".

При построении будущих систем автопилотирования автотранспортных средств прогнозируется достижение нескольких этапов формирования будущего рынка: внедрение помощников водителя (ADAS) к 2018 году; достижение частичной автономности к 2020 году; достижение высокой автономности к 2025 году и, наконец, достижение полной автономности запланировано к 2035 году.

Как утверждают члены "Автонета" - до 2030-2035 года водители из автомобилей, пусть даже и беспилотных, никуда не денутся. Они нужны будут как минимум для контроля работы систем.

Однако одна из первых задач объединения - это работа над созданием нормативной базы и внесение изменений в текущее законодательство с учетом реалий будущего.

"Мы считаем, что на разработку нормативной базы и должна быть потрачена часть денег из бюджета, - сказал Когогин. - Мы должны синхронизировать срок разработки, принятия и запуск работы беспилотников в Европе. Конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране".

Он уточнил, что в части законодательства речь идет о принятии технического регламента по автомобильному транспорту, внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения, Гражданский и Уголовный кодексы.

Примечательно, что полигон для испытаний беспилотников планируется построить новый - в Набережных Челнах, КамАЗ настоятельно предлагает свои услуги. Там пришли к выводу, что подмосковный Дмитровский полигон под заданные цели не подходит.

"Он слишком большой, и создание нового будет дешевле. Дело в том, что руководство Республики Татарстан практически бесплатно под строительство полигона выделяет землю. Однако окончательного решения на этот счет пока не принято", - отметил Когогин.

При этом, как заявил лидер рабочей группы, широко анонсированное постановление относительно правил субсидирования производства беспилотного транспорта и подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым так и не заработало.

Согласно документу, в 2016 году производителям автономных колесных транспортных средств со штатом более 300 человек полагалась поддержка в размере до 1 млрд рублей ежемесячно. Для ее получения нужно выполнить ряд жестких условий.

Так, эффективным мог бы быть признан проект, в рамках которого в 2016 году предприятие разработает электронные системы транспортного средства. Затем в 2017 году проведет их испытание, а в 2018 году будет разрабатывать системы дистанционного управления транспортным средством. В 2019 году компания должна заняться разработкой автономной системы управления автомобилем. В 2020 году должна пройти вариация систем, а в 2021 году - сертификация и серийный выпуск электронных и электрических систем транспортного средства, в 2022-м - сертификация и начало серийного производства. Взамен правительство обещало субсидировать 97% затрат, связанных с разработкой систем автономных транспортных средств.

"В бюджете деньги были, как и предполагалось в "дорожных картах", но получить их никто не успел (включая членов организации "Автонет". - "Газета.Ru"), - сказал Когогин. - Нормативная база по распределению этих средств меняется слишком часто даже после выхода постановления и утверждения необходимых параметров. В итоге финансирование ни одного из проектов осуществлено не было. Мы надеемся, что все организационные вопросы в этом году должны быть завершены и правила финансирования менять перестанут".

Напомним, "Газета.Ru" сообщала, что уже в середине 2017 года по дорогам Москвы начнут ездить первые беспилотные грузовые автомобили. Легкие коммерческие "Газели" и Hyundai будут перевозить грузы самостоятельно, но пока под присмотром человека. На оснащение первых 20 автомобилей "Газель" Next и Hyundai Porter уйдет восемь недель, после чего машины будут протестированы на специальном полигоне в Москве.

Как поясняли "Газете.Ru" в компании Traft, которая и объявила конкурс на закупку ПО для беспилотных грузовиков, тестирование займет около пяти недель, и, если не произойдет сбоев, которые заставят компанию изменить свои планы, уже в начале лета 2017-го беспилотники поедут в коммерческие рейсы. До конца 2017 года грузовой оператор собирается перевести на беспилотное пилотирование не менее 60% своего регулярного автопарка (140 грузовиков) - не только малотоннажные грузовики, но и фуры. Правда, человек в кабине таких грузовиков присутствовать пока все же будет - этого требует действующее законодательство, в том числе Венская конвенция о дорожном движении, ратифицированная Россией.

Первопроходцы в области использования грузовых беспилотников в России намерены получить экономическую выгоду в основном за счет более экономичной езды, а также зарплаты водителям. Кроме того, автономные машины даже с элементарными функциями оценки обстановки будут в разы реже попадать в ДТП, что снизит затраты на ремонт.

Источник "Газеты.Ru" в "Автонете" отметил, что требования для получения льгот на развитие НИОКР действительно часто меняются, но Минпромторг делает это для того, чтобы расширить возможный список участников.

"Ведь не только КамАЗ, не только НАМИ ведут свои разработки в этом направлении, - отметил источник "Газеты.Ru". - Ограничений много, изначальные цифры, которые нам обещают одни, на деле выходе получаются совсем другие, гораздо меньше. Да, Минпромторг отчитывается, что 4,5% доходов предприятий идут на НИОКР. Звучит хорошо. Но если перевести эти деньги в евро, то получится €1,5 млн. Для сравнения: просто адаптация коробки передач на "АвтоВАЗе" стоит €800 тыс. Но Минпромотрг не виноват, что бюджет, выделяемый на НИОКР, постоянно урезается. Государство очень старается, строит хорошие планы и хотело бы выделять больше средств. Но бюджет не резиновый, а просят на развитие беспилотников и НИОКР в целом очень много".

Алина Распопова