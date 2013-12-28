NYT: США в 2015 году сохранили первое место по продаже оружия



Один из проходящих отработку в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA

Источник: twitter.com/yoshioyaji58 Один из проходящих отработку в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SAИсточник: twitter.com/yoshioyaji58

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму порядка 40 миллиардов долларов, оставив за собой первое место в списке стран-экспортеров военной продукции, пишет издание New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.

Как отмечает газета, половина из всех подписанных контрактов на рынке вооружений принадлежит США, которые сумели серьезно оторваться от ближайшего преследователя — Франции (порядка 15 миллиардов).

Крупнейшими покупателями вооружений стали Катар, подписавший контракты на сумму более 17 миллиардов долларов, Египет (12 миллиардов) и Саудовская Аравия (восемь миллиардов).

Несмотря на напряженность в мире и террористическую угрозу, объемы торговли оружием по всему миру сократились с 89 миллиардов в 2014 году до 80 миллиардов в 2015-м, пишет издание. При этом, как отмечает газета, Франции и США удалось увеличить продажу вооружений, а выручка этих стран увеличилась на девять и четыре миллиарда соответственно.

По данным газеты, доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года — наблюдается незначительное снижение с 11,2 до 11,1 миллиарда долларов. New York Times отмечает, что внимание Москвы было сосредоточено на странах Латинской Америки.

Выручка Китая в 2015 году составила шесть миллиардов долларов.