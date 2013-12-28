Шойгу отметил рост уровня подготовки российской армии в 2016 году
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Сергей Шойгу
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в 2016 году провели более 3,6 тысячи учений и пять внезапных проверок боеготовности, которые показали возросший уровень выучки и слаженности российской армии, заявил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В 2016 году мы сохранили интенсивность нашей боевой подготовки. Проведено свыше 3630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил. Они продемонстрировали возросший уровень выучки и слаженности войск", - сказал он на совещании, фрагменты которого транслировались по телеканалу "Россия 24".
27.12.2016
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