Шойгу отметил рост уровня подготовки российской армии в 2016 году



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в 2016 году провели более 3,6 тысячи учений и пять внезапных проверок боеготовности, которые показали возросший уровень выучки и слаженности российской армии, заявил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2016 году мы сохранили интенсивность нашей боевой подготовки. Проведено свыше 3630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил. Они продемонстрировали возросший уровень выучки и слаженности войск", - сказал он на совещании, фрагменты которого транслировались по телеканалу "Россия 24".