В научном совете при СБ обсудили оборонно-промышленную безопасность страны
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Эмблема Совбеза России
Источник: ru.wikipedia.org
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Секция научного совета при Совете Безопасности России обсудила проблемы оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности, уделив особо внимание развитию отечественного станкостроения, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
"Секция научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации рассмотрела проблемы оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности. Особое внимание уделено перспективам развития отечественного станкостроения в интересах обеспечения обороноспособности страны", - говорится в сообщении.
27.12.2016
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