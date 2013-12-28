В научном совете при СБ обсудили оборонно-промышленную безопасность страны



Эмблема Совбеза России

Источник: ru.wikipedia.org Эмблема Совбеза РоссииИсточник: ru.wikipedia.org

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Секция научного совета при Совете Безопасности России обсудила проблемы оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности, уделив особо внимание развитию отечественного станкостроения, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"Секция научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации рассмотрела проблемы оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности. Особое внимание уделено перспективам развития отечественного станкостроения в интересах обеспечения обороноспособности страны", - говорится в сообщении.