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"Рособоронэкспорт" ожидает за год получить $13 миллиардов от продажи оружия

28.12.2016 РИА Новости 102 0
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм. Продажа оружия по линии "Рособоронэкспорта" по итогам года ожидается на уровне 13,08 миллиардов долларов, а текущий пакет заказов РОЭ составляет около 45 миллиардов долларов, рассказал журналистам во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я думаю, что план мы, конечно, выполним, там 13,08 миллиардов (долларов) было… У нас в данный момент идут отгрузки, до конца года будут завершены. В любом случае, больше, чем в прошлом году - в прошлом году у нас было 12,8-12,9 где-то, то есть каждый год идет рост. Пакет заказов (в этом году) - около 45 миллиардов (долларов)", - сказал Чемезов.

"Рособоронэкспорт" - единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.

27.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей

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