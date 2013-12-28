"Рособоронэкспорт" ожидает за год получить $13 миллиардов от продажи оружия



Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ

Источник: Алексей Паньшин/ТАСС Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭИсточник: Алексей Паньшин/ТАСС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм. Продажа оружия по линии "Рособоронэкспорта" по итогам года ожидается на уровне 13,08 миллиардов долларов, а текущий пакет заказов РОЭ составляет около 45 миллиардов долларов, рассказал журналистам во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я думаю, что план мы, конечно, выполним, там 13,08 миллиардов (долларов) было… У нас в данный момент идут отгрузки, до конца года будут завершены. В любом случае, больше, чем в прошлом году - в прошлом году у нас было 12,8-12,9 где-то, то есть каждый год идет рост. Пакет заказов (в этом году) - около 45 миллиардов (долларов)", - сказал Чемезов.

"Рособоронэкспорт" - единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.