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В Новосибирск прибыли новые ЗРПК "Панцирь-С1"

28.12.2016 РИА Новости 95 0
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ЗРК Панцирь-С1
ЗРК Панцирь-С1
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск, сообщил журналистам помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа. "Панцирь-С1" усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири", - сказал полковник.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. "Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тысяч километров по железной дороге. В районы выполнения задач техника продолжила путь своим ходом", - уточнил он.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

27.12.2016
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ

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