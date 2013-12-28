В Восточном военном округе провели комплексную тренировку войск связи
|
Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
|
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Комплексная тренировка по обеспечению связью руководство и штабы прошла в Восточном военном округе, сообщает начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"В Восточном военном округе состоялась комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководство округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил. Военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью", - говорится в сообщении.
На тренировке использовали около 100 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.
"Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью командование, соединения и воинские части округа", - отметил Гордеев.
27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.12.2016 Новая партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан
28.12.2016 "Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы"
28.12.2016 Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА в рамках ГОЗ-2016
28.12.2016 Саперы ЗВО в 2016 году ликвидировали более 30 тысяч взрывоопасных предметов
28.12.2016 Единственный производитель арктических "терминаторов" выполнил гособоронзаказ на 2016 год
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
28.12.2016 Беспилотники не вписались в бюджет
28.12.2016 Под Москвой расчеты ракетных систем С-300В провели тренировку