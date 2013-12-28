Т-72Б3: танк со спортивным характером



Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

ЦАМТО, 27 декабря. Обороноспособность государства во многом зависит от стоящей на вооружении техники. Каждый год разрабатываются новые боевые машины для обеспечения обороноспособности страны.

Особенно удачные разработки становятся настоящими легендами и вдохновляют следующие поколения конструкторов и инженеров.

Примером такой машины является самый массовый российский танк современности Т-72 и его последняя модификация – Т-72Б3 (материал на эту тему опубликован на сайте «РИА Новости». Проект подготовлен на основе данных, предоставленных корпорацией «Уралвагонзавод»).

Продолжатель династии

Непосредственный предшественник Т-72Б3 – танк Т-72Б, модернизированная версия Т-72. Он обладал рядом характерных особенностей, отличавших его от всех ранее изготовленных танков семейства Т-72. Это комплекс управляемого вооружения «Свирь», прицел-прибор наведения 1К13, обеспечивающий наведение управляемой ракеты на цель, и комплекс динамической защиты.

Танк Т-72Б приняли на вооружение в ноябре 1984 года. Он был самой мощной модификацией из семейства «семьдесятдвойки», состоявшего на вооружении Советской армии.

Но в начале 1990-х годов стало очевидно, что даже последние модификации Т-72 серьезно устарели. Поэтому отечественные конструкторы из «Уральского КБ транспортного машиностроения» разработали комплекс мероприятий, направленный на повышение основных характеристик танка. Так появилась современная модификация – Т-72Б3.

Танк Т-72Б3 принят на вооружение российской армии приказом Министра обороны РФ от 19 октября 2012 года.

В ходе доработок танк получил новую систему управления огнем, включающую, в том числе, многоканальный всесуточный прицел наводчика. С его помощью танк может в любое время суток обнаружить и распознать цель на расстоянии до пяти километров. Кроме того, машину оснастили цифровым баллистическим вычислителем с комплектом датчиков метео- и топографических условий. Он обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы. Новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения цели ракетой с места и в движении на дальности до пяти километров. А внедрение автомата сопровождения целей упростило работу наводчика при стрельбе с ходу и по движущимся целям. Кроме того, усовершенствованный танк получил более современную динамическую защиту и цифровые средства связи.

Для улучшения динамических характеристик при возросшей массе танка устанавливается турбодизельный двигатель, мощность которого увеличена более чем на 30% по сравнению с базовым изделием.

Модернизированный Т-72Б3 может на равных конкурировать с лучшими мировыми танками. Однако его повышенные технические характеристики можно использовать не только в боевых условиях. Танк прекрасно подходит для обучения и оттачивания мастерства танкистов и поэтому стал главной машиной для проведения военных соревнований – танкового биатлона.

Танк Т-72Б3М Источник: www.militaryparitet.com

Спорт для танков

Сегодня танк Т-72Б3 считается основной машиной для танкового биатлона. Состязания между танковыми экипажами в технике управления и точности стрельбы проводятся в России с 2013 года. В 2016 году в соревнованиях приняли участие 17 стран, при этом на своих танках выступала только команда Китая – остальные участники соревновались на российских Т-72Б3. Как и во все предыдущие годы, победу одержала российская команда.

Биатлоном эти соревнования названы потому, что их правила аналогичны правилам классического лыжного биатлона. За промахи в стрельбе и ошибки при прохождении трассы начисляются штрафные круги. Как и в лыжном спорте, участники должны показать лучшее время на дистанции и продемонстрировать меткость при стрельбе.

Для того, чтобы пройти полосу препятствий без потери управления, а в некоторых случаях – и скорости, необходим профессионализм механика-водителя. Не менее важны и технические характеристики боевой машины. Небольшая масса танка Т-72Б3 вкупе с мощным (1130 л.с.) двигателем делают его маневренным и подвижным.

Условия, в которых проходят соревнования, приближены к боевым, а все препятствия имитируют сложные рельефы местности, которые способен преодолеть Т-72Б3.

Согласно правилам, первый этап соревнований проходит в военных округах (с 2010 года их четыре: Западный, Восточный, Южный и Центральный). После этого лучшие экипажи соревнуются в подмосковном Алабино, а победители выходят на международный этап.

Соревновательная часть состоит из трех этапов: индивидуальная гонка экипажей, полуфинал и финал в формате эстафеты с участием сборных команд от каждой страны. Перед началом игр проводится жеребьевка – она определяет очередность старта, номера маршрутов и цвета флагов, под которыми выступают команды.

Этап №1

Первый этап соревнования – индивидуальная гонка. От каждой страны в ней участвуют по три экипажа на отдельных машинах. Участники проходят три круга по пять километров. Маршрут представляет собой череду из десяти естественных и искусственных препятствий, среди которых есть брод, косогор, противотанковый ров, огненная полоса и другие.

Маршрут первого этапа также включает в себя огневые рубежи. По условиям, каждый экипаж должен выполнить стрельбы с места по мишеням из пушки, зенитно-пулеметной установки и спаренного с пушкой пулемета.

На танке Т-72Б3 установлена новая (по сравнению с Т-72Б) версия 125-мм гладкоствольной пушки повышенной точности, благодаря чему рассеивание снарядов при стрельбе снижено в среднем на 15%. Кроме того, танк оснащен автоматом сопровождения цели.

Результат команды складывается из времени на прохождение дистанции и штрафных баллов за нарушения.

Этап №2

Во второй этап соревнований (полуфинал) выходят 12 лучших команд по результатам первого тура. Эта часть представляет собой эстафету: экипажи от каждой команды соревнуются на одной машине, сменяя друг друга после прохождения четырех кругов. Так же, как и на первом этапе, участники должны преодолеть препятствия и поразить цели на огневых рубежах. Однако теперь нет единой программы стрельб, а типы мишеней и последовательность их поражения определяются жребием. Кроме того, по условиям, стрельба из пушки на этом этапе производится с ходу, что существенно усложняет задачу.

По окончании второго этапа четверка команд, показавших лучшие результаты, проходит в финал эстафеты. Решающий этап соревнований проводится по правилам полуфинала – лучшая команда (все экипажи от одной страны) становится победителем соревнований.

Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

От теории к практике

Обычно военную технику презентуют на выставках, форумах и конгрессах, стремясь показать ее не только на статических экспозициях, но и в деле. Международные Армейские игры и танковый биатлон в частности являются составными частями таких мероприятий. Однако благодаря форме проведения они вносят определенную новизну и интригу, способствуя повышению интереса к продукции военного назначения, в том числе и бронетанковой технике, – как со стороны специалистов, так и простых граждан.

Важной составляющей такого яркого мероприятия, как танковый биатлон, является обмен опытом специалистов разных стран и распространение передовых методов обучения танковых экипажей. Активное участие в этих процессах принимает коллектив «Уралвагонзавода». В 2016 году более 30 специалистов корпорации обслуживали технику и обучали иностранных коллег.

Во время соревнований 2015 года сербская команда не смогла пройти водное препятствие, но уже через год, благодаря консультациям, успешно преодолела брод.

«Сейчас у нас тесное сотрудничество со специалистами УВЗ. Каждый возникший вопрос решается за 5–10 минут» – отметил глава сербской делегации полковник Драган Боич.

Участие танков в подобных соревнованиях позволяет проверить все технические характеристики машин, обкатать новые разработки и подтвердить боевые качества. Благодаря этому машины совершенствуются, модернизируются и, как в случае с танком Т-72Б3, имеют возможность долго оставаться в боевом строю.

Интерактивный материал на эту тему опубликован на сайте «РИА Новости».