Эрдоган сообщил о доказательствах поддержки боевиков ИГ коалицией во главе с США



Реджеп Тайип Эрдоган

Источник: Reuters Реджеп Тайип ЭрдоганИсточник: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция поддерживает боевиков террористических организаций, в частности «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Reuters.

«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ — прим. «Ленты.ру»). Сейчас они поддерживают террористические группировки (...) У нас есть доказательства: фотографии и видео», — приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что речь идет о боевиках «Исламского государства», сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD) и ее вооруженным крылом YPG.

17 ноября президент Турции обвинил Запад в поддержке ИГ для дискредитации ислама. «Мы обнаружили, что у них [боевиков ИГ] оружие западного происхождения», — заявил Эрдоган.