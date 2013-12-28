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Эрдоган сообщил о доказательствах поддержки боевиков ИГ коалицией во главе с США

28.12.2016 Lenta.ru 68 0
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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Источник: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция поддерживает боевиков террористических организаций, в частности «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Reuters.


«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ — прим. «Ленты.ру»). Сейчас они поддерживают террористические группировки (...) У нас есть доказательства: фотографии и видео», — приводит агентство слова турецкого лидера.


Эрдоган отметил, что речь идет о боевиках «Исламского государства», сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD) и ее вооруженным крылом YPG.


17 ноября президент Турции обвинил Запад в поддержке ИГ для дискредитации ислама. «Мы обнаружили, что у них [боевиков ИГ] оружие западного происхождения», — заявил Эрдоган.

27.12.2016
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США
Турция
Персоны
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