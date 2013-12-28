Комплексная тренировка войск связи прошла в Восточном военном округе
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В тренировке участвовали около 100 пунктов управления с цифровыми средствами связи и автоматизации
ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военные связисты во время комплексной тренировки войск связи Восточного военного округа (ВВО) проверили коммутационное оборудование, специальную аппаратуру и спутниковые каналы связи; в тренировке участвовали около 100 пунктов управления с цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Восточном военном округе состоялась комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководства округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил и средств ВВО. Военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью", - сообщил Гордеев.
Подобные мероприятия, отметил Гордеев, повышают профессиональный уровень военных специалистов, дают им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью командования, соединения и воинских частей округа.
27.12.2016
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